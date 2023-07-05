Без яиц и масла: фантастический шоколадный пирог "из ничего"

Идеальный вариант к чаю

Мы рассказывали, как приготовить вкусный смородиновый чизкейк. Теперь делимся рецептом гораздо более простого десерта.

Этот вкусный пирог очень просто готовится. Для теста не требуются ни яйца, ни молочные продукты. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

200 мл апельсинового сока (покупного или свежевыжатого)

140 г сахара

70 г меда

щепотка соли

щепотка ванилина

100 мл масла без запаха

320 г муки

10 г разрыхлителя

3 столовых ложки какао (без горки)

200 г вишен

Способ приготовления:

Вишни промыть, просушить, удалить косточки, разделить ягоды пополам. Просеянную муку смешать с ванилином, разрыхлителем и какао. К апельсиновому соку добавить сахар, соль и мед, размешать. Влить масло. Постепенно всыпать мучную смесь, замесить тесто. Оно должно получиться однородным и довольно густым. Выложить тесто в застеленную пергаментом форму (25 см в диаметре), разровнять. Распределить половинки вишен, немного утапливая. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 40-45 мин.

При подаче пирог можно присыпать сахарной пудрой или полить сахарной глазурью. Также мы рассказывали, как готовить черничные мафины.