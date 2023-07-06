"Взрывные" блины по-голландски: нереальная пышность из пары яиц и горсти муки

Идеальный рецепт, чтобы удивить родных необычным завтраком

Dutch Baby Pancake – так англичане и американцы называют пышные блины, которые обычно готовят на завтрак в Голландии и Германии. Такие блины так пышно поднимаются, что кажется, будто они выпрыгивают из сковороды.

Это необычное блюдо по рецепту "Це Смак" — это нечто среднее между суфле и омлетом: пышное, легкое, рельефное из-за пузырьков воздуха лепешка с хрустящими краешками и нежным центром. Но здесь есть нюанс: все ингредиенты перед смешиванием и выпеканием должны быть комнатной температуры, а сковорода и духовка хорошо прогреты. Кстати, для экономии времени тесто можно приготовить вечером и поставить в холодильник. С самого утра вам останется заранее его достать и прогреть до комнатной температуры.

Как приготовить блины по-голландски

Ингредиенты на 2 порции:

яйцо – 3 шт.;

пшеничная мука – 4 ст. л.;

соль – 1 щепотка;

ванильный сахар – 10 г;

сахар – 1 ст. л.;

молоко – 180 мл;

сливочное масло – 10 г;

лимонный сок – 2 ст. л.;

сахарная пудра – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Для теста яйца взболтайте венчиком с обычным и ванильным сахаром. Добавьте соль и муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте немного подогретое молоко, еще раз перемешайте. Толстостенную форму для выпечки или сковороду прогрейте в духовке. Уложите сливочное масло, распределите его по дну и стенкам. Вылейте в форму тесто и отправьте в прогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Блин готов, когда верх его слегка подрумянится.

Готовый блин сразу же смажьте сливочным маслом и полейте лимонным соком. Перед подачей нарежьте треугольниками и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с любимым напитком.