Карамельный соус за пару минут: просто смешайте три ингредиента

С этим рецептом вы забудете дорогу в кондитерскую

Карамель – это настоящая находка на любой кухне. Ее можно использовать как соус для блинов, а можно добавлять в кофе и домашнее мороженое. Карамелью можно поливать тосты и выпечку, можно готовить из нее прослойку для тортов, также ее можно использовать в качестве начинки для десертов – брауни, кексов или макарунных пирожных.

Карамель по рецепту "Школи життя" можно приготовить из всего за считанные минуты. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента – сахар, молоко и сливочное масло. Немного времени – и вы будете наслаждаться вкусной домашней карамелью.

Как приготовить карамельный соус

Ингредиенты:

сахар – 200 г;

молоко – 100 г;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

На сухую сковороду кладем сахар и нагреем. После того как сахар начнет растапливаться, начинаем перемешивать. Помешиваем до тех пор, пока сахар полностью растает и приобретет карамельный цвет. Но не переусердствуйте – иначе карамель будет горьковатой. Молоко доводим до кипения. Вливаем тонкой струйкой или небольшими порциями в растопленный сахар. Перемешиваем до однородности и добавляем сливочное масло. Как масло полностью соединится с карамелью, снимаем с огня и даем карамели немного остыть.

Если любите соленую карамель, то просто добавьте в состав домашнего крема морскую соль. Приятного аппетита!