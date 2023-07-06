Карамельный соус за пару минут: просто смешайте три ингредиента
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С этим рецептом вы забудете дорогу в кондитерскую
Карамель – это настоящая находка на любой кухне. Ее можно использовать как соус для блинов, а можно добавлять в кофе и домашнее мороженое. Карамелью можно поливать тосты и выпечку, можно готовить из нее прослойку для тортов, также ее можно использовать в качестве начинки для десертов – брауни, кексов или макарунных пирожных.
Карамель по рецепту "Школи життя" можно приготовить из всего за считанные минуты. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента – сахар, молоко и сливочное масло. Немного времени – и вы будете наслаждаться вкусной домашней карамелью.
Как приготовить карамельный соус
Ингредиенты:
- сахар – 200 г;
- молоко – 100 г;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- На сухую сковороду кладем сахар и нагреем. После того как сахар начнет растапливаться, начинаем перемешивать. Помешиваем до тех пор, пока сахар полностью растает и приобретет карамельный цвет. Но не переусердствуйте – иначе карамель будет горьковатой.
- Молоко доводим до кипения. Вливаем тонкой струйкой или небольшими порциями в растопленный сахар. Перемешиваем до однородности и добавляем сливочное масло.
- Как масло полностью соединится с карамелью, снимаем с огня и даем карамели немного остыть.
Если любите соленую карамель, то просто добавьте в состав домашнего крема морскую соль. Приятного аппетита!