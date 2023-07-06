Перед таким "Тещиным языком" не устоит никто: за рецепт закуски из баклажан гости устроят бой

Такие рулетики мгновенно исчезнут с обеденного стола

Сегодня приготовим популярную закуску из жареных баклажан с необычным названием "Тещин язык". Никто не знает почему закуска так называется и при чем тут теща, но блюдо получается просто потрясающим!

"Тещин язык" из баклажанов с помидорами и чесноком по рецепту "Smak" делается просто и быстро, а блюдо получается сытным и аппетитным. Готовить такую закуску можно и на обед, и на ужин — она станет прекрасным дополнением к основным блюдам.

Как приготовить закуску из баклажан "Тещин язык"

Ингредиенты:

крупный баклажан — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

майонез — 1-2 ст.л.;

чеснок — 2-3 зубчиков;

свежая зелень, растительное масло, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажан помыть, срезать плодоножку и нарезать вдоль тонкими слайсами. Кусочки посолить с двух сторон и оставить на 20 минут, пока они не пустят сок. Затем промокнуть каждый слайс бумажным полотенцем. Каждый кусочек баклажана обжарить с двух сторон до золотистой корочки и выложить на бумажное полотенце. Остудить, затем на каждый кусочек намазать тонким слоем майонез, выдавить чеснок, поперчить и положить по кусочку помидора. Свернуть рулетом. Перед подачей остудить и приправить зеленью.

Подавайте к любимому мясному блюду. Приятного аппетита!