Перед таким "Тещиным языком" не устоит никто: за рецепт закуски из баклажан гости устроят бой
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Такие рулетики мгновенно исчезнут с обеденного стола
Сегодня приготовим популярную закуску из жареных баклажан с необычным названием "Тещин язык". Никто не знает почему закуска так называется и при чем тут теща, но блюдо получается просто потрясающим!
"Тещин язык" из баклажанов с помидорами и чесноком по рецепту "Smak" делается просто и быстро, а блюдо получается сытным и аппетитным. Готовить такую закуску можно и на обед, и на ужин — она станет прекрасным дополнением к основным блюдам.
Как приготовить закуску из баклажан "Тещин язык"
Ингредиенты:
- крупный баклажан — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- майонез — 1-2 ст.л.;
- чеснок — 2-3 зубчиков;
- свежая зелень, растительное масло, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажан помыть, срезать плодоножку и нарезать вдоль тонкими слайсами. Кусочки посолить с двух сторон и оставить на 20 минут, пока они не пустят сок. Затем промокнуть каждый слайс бумажным полотенцем.
- Каждый кусочек баклажана обжарить с двух сторон до золотистой корочки и выложить на бумажное полотенце.
- Остудить, затем на каждый кусочек намазать тонким слоем майонез, выдавить чеснок, поперчить и положить по кусочку помидора. Свернуть рулетом.
- Перед подачей остудить и приправить зеленью.
Подавайте к любимому мясному блюду. Приятного аппетита!