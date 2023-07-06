Арбузное пиво: три ингредиента - и освежающий напиток готов
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Расслабьтесь с близкими под необычный напиток
Уже пробовали есть арбуз просто так, жарили его в кляре, а сочная сладкая ягода все не заканчивается? А вот приготовить вкусное арбузное пиво — самое то.
Арбузное пиво — это легкий и слабоалкогольный коктейль. Безусловно, идея смешивания алкоголя и фруктовых соков или пюре, конечно, не нова. Но этот рецепт Uaportal выручит, в случае, если у вас остался недоеденный арбуз и пиво. Арбуз придаст коктейлю сладость и свежесть, а заодно снизит градус алкоголя. Свежий, фруктовый и слегка сладковатый вкус создает один из освежающих пивных напитков, которым вы будете наслаждаться все лето. К тому же, напиток так просто готовить, что вы справитесь с этой задачей подготовки молниеносно!
Как приготовить арбузное пиво
Ингредиенты:
- арбуз, ломтик – 200 г;
- сироп ванильный – 15 мл;
- пиво – 180 мл.
Способ приготовления:
- Нарежьте ломтики арбуза небольшими кусочками. Тщательно разомните длинной ложкой и процедите через ситечко.
- Ванильный сироп налейте в ледяной стакан и долейте наполовину арбузный сок.
- Добавьте пиво. Напиток готов, самое время наслаждаться его вкусом.
Вкусный, спелый и сладкий арбуз для такого коктейля выбрать несложно. Стоит только знать, на что обращать внимание.