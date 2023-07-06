Арбузное пиво: три ингредиента - и освежающий напиток готов

Расслабьтесь с близкими под необычный напиток

Уже пробовали есть арбуз просто так, жарили его в кляре, а сочная сладкая ягода все не заканчивается? А вот приготовить вкусное арбузное пиво — самое то.

Арбузное пиво — это легкий и слабоалкогольный коктейль. Безусловно, идея смешивания алкоголя и фруктовых соков или пюре, конечно, не нова. Но этот рецепт Uaportal выручит, в случае, если у вас остался недоеденный арбуз и пиво. Арбуз придаст коктейлю сладость и свежесть, а заодно снизит градус алкоголя. Свежий, фруктовый и слегка сладковатый вкус создает один из освежающих пивных напитков, которым вы будете наслаждаться все лето. К тому же, напиток так просто готовить, что вы справитесь с этой задачей подготовки молниеносно!

Как приготовить арбузное пиво

Ингредиенты:

арбуз, ломтик – 200 г;

сироп ванильный – 15 мл;

пиво – 180 мл.

Способ приготовления:

Нарежьте ломтики арбуза небольшими кусочками. Тщательно разомните длинной ложкой и процедите через ситечко. Ванильный сироп налейте в ледяной стакан и долейте наполовину арбузный сок. Добавьте пиво. Напиток готов, самое время наслаждаться его вкусом.

Вкусный, спелый и сладкий арбуз для такого коктейля выбрать несложно. Стоит только знать, на что обращать внимание.