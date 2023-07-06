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Так кабачки вы еще не готовили: сколько не сделай - все съедят

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сочные и пикантные кабачки с сыром в духовке
Сочные и пикантные кабачки с сыром в духовке. Фото Meta.ua

Попробуйте — и от такого блюда вы не оторветесь

Блюда из кабачков считаются одними из самых популярных в летний сезон. Они легко готовятся, обладают невысокой калорийностью и не навредят фигуре.

Этот рецепт кабачков с сыром от "Мета" может занять достойное место среди ваших любимых. Вам не понадобятся пресловутые подсолнечное масло или майонез, но каждая порция получится легкой, воздушной и очень полезной.

Как приготовить кабачки с сыром в духовке

Ингредиенты:

  • кабачок — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 3 ст.л;
  • укроп — 4 веточки;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте овощи и удалите лишнюю влагу бумажными полотенцами, затем нарежьте кабачки в форме кружочков примерно 5 мм толщины.
  2. Натрите сыр, а укроп порежьте.
  3. Смешайте со сметаной сыр, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. На дно формы для выпекания уложите пергамент, а сверху на равном расстоянии друг от друга распределите дольки кабачков.
  5. Ложкой выкладывайте на каждый кусочек приготовленную ранее смесь из сыра и сметаны.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кабачки с сыром около 25 минут. Блюдо готово, приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшего пирога, ради которого вы будете выращивать кабачки в квартире. Попробуйте — и вы будете готовить такой до конца сезона.

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома