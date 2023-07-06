Так кабачки вы еще не готовили: сколько не сделай - все съедят

Попробуйте — и от такого блюда вы не оторветесь

Блюда из кабачков считаются одними из самых популярных в летний сезон. Они легко готовятся, обладают невысокой калорийностью и не навредят фигуре.

Этот рецепт кабачков с сыром от "Мета" может занять достойное место среди ваших любимых. Вам не понадобятся пресловутые подсолнечное масло или майонез, но каждая порция получится легкой, воздушной и очень полезной.

Как приготовить кабачки с сыром в духовке

Ингредиенты:

кабачок — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 3 ст.л;

укроп — 4 веточки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте овощи и удалите лишнюю влагу бумажными полотенцами, затем нарежьте кабачки в форме кружочков примерно 5 мм толщины. Натрите сыр, а укроп порежьте. Смешайте со сметаной сыр, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. На дно формы для выпекания уложите пергамент, а сверху на равном расстоянии друг от друга распределите дольки кабачков. Ложкой выкладывайте на каждый кусочек приготовленную ранее смесь из сыра и сметаны. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кабачки с сыром около 25 минут. Блюдо готово, приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшего пирога, ради которого вы будете выращивать кабачки в квартире. Попробуйте — и вы будете готовить такой до конца сезона.