Так кабачки вы еще не готовили: сколько не сделай - все съедят
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Попробуйте — и от такого блюда вы не оторветесь
Блюда из кабачков считаются одними из самых популярных в летний сезон. Они легко готовятся, обладают невысокой калорийностью и не навредят фигуре.
Этот рецепт кабачков с сыром от "Мета" может занять достойное место среди ваших любимых. Вам не понадобятся пресловутые подсолнечное масло или майонез, но каждая порция получится легкой, воздушной и очень полезной.
Как приготовить кабачки с сыром в духовке
Ингредиенты:
- кабачок — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 3 ст.л;
- укроп — 4 веточки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте овощи и удалите лишнюю влагу бумажными полотенцами, затем нарежьте кабачки в форме кружочков примерно 5 мм толщины.
- Натрите сыр, а укроп порежьте.
- Смешайте со сметаной сыр, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
- На дно формы для выпекания уложите пергамент, а сверху на равном расстоянии друг от друга распределите дольки кабачков.
- Ложкой выкладывайте на каждый кусочек приготовленную ранее смесь из сыра и сметаны.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кабачки с сыром около 25 минут. Блюдо готово, приятного аппетита!
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