Это название вы точно запомните: готовим бабагануш - восточную альтернативу кабачковой икре

Вкусный восточный деликатес приготовить легко и просто

Бабагануш – это оригинальная закуска из баклажанов, которая прекрасно дополнит праздничный и повседневный стол. По сути такой восточный деликатес является альтернативой нашей баклажанной икре.

Вы не поверите, что баклажаны можно так вкусно приготовить. Эта невероятная восточная паста по рецепту "Мета" перевернет вашу жизнь с ног на голову. А готовить ее настолько просто, что вы будете делать часто и с удовольствием!

Как приготовить бабагануш

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

паста тахина — 3 ст. л.;

оливковое масло, паприка, соль, перец — по вкусу;

лимонный сок.

Способ приготовления:

Помыть и порезать баклажаны пополам. Выложить их на противень, застеленный фольгой, и смазать оливковым маслом. Отдельно завернуть чеснок в фольгу и положить возле баклажанов. Запекать овощи при температуре 180 градусов 30-40 минут. После запекания отделить в овощах мягкую часть — ее нужно измельчить ножом. В тарелке смешать измельченные овощи, пасту тахину, оливковое масло, лимонный сок, паприку, соль и перец. Все тщательно перемешать. Бабагануш готов.

Лучше всего подавать блюдо с домашним хлебом, армянским лавашем или питой. Вам также может понравиться бабагануш с крекерами.