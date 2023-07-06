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Из двух ингредиентов: самые простые домашние сладости спасут от жары

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рецепт простейшего мороженого
Рецепт простейшего мороженого. Фото shuba.life

Идеальный десерт для жаркого лета

Мы рассказывали, как готовить веганское мороженое – сорбет из бананов и клубники. Теперь делимся рецептом бананового мороженого со сливками.

Для мороженого можно использовать только бананы, все остальные ингредиенты – сливки, пудра и лимонный сок – по желанию. Сливки придадут большей нежности. А лимон – не даст массе потемнеть. Единственное условие – бананы должны быть очень спелыми, даже немного перезрелыми. Именно такие придадут десерту пломбировочный вкус. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

  • 400 г бананов
  • 100 мл сливок (10-20%)
  • столовая ложка сахарной пудры
  • столовая ложка лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Бананы порезать дольками, положить в морозилку на 3–4 часа. до полного замерзания. Переложить в чашу блендера. Тщательно измельчить.
  2. Сначала бананы превратятся в крошки, а дальше – в гладкий однородный крем. Добавить сливки, сахарную пудру, лимонный сок. Еще раз сбить.
  3. Переложить массу в емкость и поставить в морозилку на 2–3 часа. За это время извлечь пару раз из морозилки и тщательно перемешать, чтобы не образовывались хрусталики льда.

Этот момент перемешивания в процессе застывания – ключевой. Если проигнорировать его, мороженое замерзнет цельным куском льда. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный ягодный мармелад.

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#Рецепт #Мороженое #Бананы