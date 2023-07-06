Никакой духовки: простой рецепт ягодного десерта выручит вас в жару
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Нереальная вкуснятина из молока и ягод
Многие десерты ассоциируются с сахаром, тестом, лишними килограммами. Но если приготовить десерт из молока и ягод, то можно в результате получить витаминный вкус.
Сегодня мы приготовим молочный десерт с ягодами по рецепту "Школи життя". Это идеальный летний вариант, когда хочется чего-нибудь легкого, простого и необычного. В нем можно сочетать молоко с любыми фруктами и ягодами – получится нереальная вкуснятина, которая особенно понравится любителям молочных десертов.
Как приготовить молочный десерт с ягодами
Ингредиенты:
- молоко (или 10% сливки) – 500 мл.;
- сахар – 50 гр.;
- соль – 1/4 ч.л.;
- ванильный сахар – 1 пачка;
- кукурузный крахмал – 60 гр.;
- ягоды – 50-70 гр.
Способ приготовления:
- В кастрюлю вливаем молоко, добавляем обычный и ванильный сахар, щепотку соли и крахмал.
- Варим массу на небольшом огне до загустения. После загустения варим еще минутку, снимаем с огня, добавляем любые свежайшие ягоды по желанию. Если у вас заморожены – предварительно размораживать их не нужно. Все хорошо перемешиваем.
- Форму застилаем пищевой пленкой.
- Переливаем массу в форму, прикрываем плёнкой и оставляем до остывания.
Если есть желание, поливаем массу шоколадом или любимым джемом. Готовим вкусный напиток и наслаждаемся.