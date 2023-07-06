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Никакой духовки: простой рецепт ягодного десерта выручит вас в жару

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой молочный десерт заменит остальные
Такой молочный десерт заменит остальные. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Нереальная вкуснятина из молока и ягод

Многие десерты ассоциируются с сахаром, тестом, лишними килограммами. Но если приготовить десерт из молока и ягод, то можно в результате получить витаминный вкус.

Сегодня мы приготовим молочный десерт с ягодами по рецепту "Школи життя". Это идеальный летний вариант, когда хочется чего-нибудь легкого, простого и необычного. В нем можно сочетать молоко с любыми фруктами и ягодами – получится нереальная вкуснятина, которая особенно понравится любителям молочных десертов.

Как приготовить молочный десерт с ягодами

Ингредиенты:

  • молоко (или 10% сливки) – 500 мл.;
  • сахар – 50 гр.;
  • соль – 1/4 ч.л.;
  • ванильный сахар – 1 пачка;
  • кукурузный крахмал – 60 гр.;
  • ягоды – 50-70 гр.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю вливаем молоко, добавляем обычный и ванильный сахар, щепотку соли и крахмал.
  2. Варим массу на небольшом огне до загустения. После загустения варим еще минутку, снимаем с огня, добавляем любые свежайшие ягоды по желанию. Если у вас заморожены – предварительно размораживать их не нужно. Все хорошо перемешиваем.
  3. Форму застилаем пищевой пленкой.
  4. Переливаем массу в форму, прикрываем плёнкой и оставляем до остывания.

Если есть желание, поливаем массу шоколадом или любимым джемом. Готовим вкусный напиток и наслаждаемся.

Теги:
#Рецепт #Молоко #Ягоды #Десерт #Готовим дома