Никакой духовки: простой рецепт ягодного десерта выручит вас в жару

Нереальная вкуснятина из молока и ягод

Многие десерты ассоциируются с сахаром, тестом, лишними килограммами. Но если приготовить десерт из молока и ягод, то можно в результате получить витаминный вкус.

Сегодня мы приготовим молочный десерт с ягодами по рецепту "Школи життя". Это идеальный летний вариант, когда хочется чего-нибудь легкого, простого и необычного. В нем можно сочетать молоко с любыми фруктами и ягодами – получится нереальная вкуснятина, которая особенно понравится любителям молочных десертов.

Как приготовить молочный десерт с ягодами

Ингредиенты:

молоко (или 10% сливки) – 500 мл.;

сахар – 50 гр.;

соль – 1/4 ч.л.;

ванильный сахар – 1 пачка;

кукурузный крахмал – 60 гр.;

ягоды – 50-70 гр.

Способ приготовления:

В кастрюлю вливаем молоко, добавляем обычный и ванильный сахар, щепотку соли и крахмал. Варим массу на небольшом огне до загустения. После загустения варим еще минутку, снимаем с огня, добавляем любые свежайшие ягоды по желанию. Если у вас заморожены – предварительно размораживать их не нужно. Все хорошо перемешиваем. Форму застилаем пищевой пленкой. Переливаем массу в форму, прикрываем плёнкой и оставляем до остывания.

Если есть желание, поливаем массу шоколадом или любимым джемом. Готовим вкусный напиток и наслаждаемся.