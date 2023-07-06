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По-корейски, но не морковь: среди всех рецептов кабачков этот - самый необычный

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивительные кабачки по-корейски
Удивительные кабачки по-корейски. Фото segodnya.ua

Идеальный хруст потрясающего блюда

Если вы любите морковь по-корейски, то предлагаем сделать по этому же принципу вкусные кабачки. Они будут хрустящими, с насыщенным чесночным вкусом и острыми, если добавить много перца.

Попробовав этот салат по рецепту "Главреда", все ваши гости останутся в полном восторге. К тому же, готовить такие кабачки по-корейски очень просто, но оторваться от такого салата уже невозможно.

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 4 шт. среднего размера;
  • морковка — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ч.л.;
  • перец молотый, острый перец — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Кабачки хорошо помыть, натереть на терке для корейской морковки.
  2. Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить к кабачкам.
  3. Морковку помыть, почистить и натереть на терке.
  4. Смешать кабачки, морковку и чеснок. Переложить все в лоточек для продуктов. Добавить соль, сахар, черный перец и специи по вкусу.
  5. 50 мл растительного масла разогреть хорошо на сковороде, обязательно влить масло на специи — это придаст невероятный аромат кабачкам по-корейски.
  6. Накрыть крышкой лоточек, немного струсить. Все перемешать и отправить в холодильник на 4 часа.

Также кабачки по-корейски можно готовить и на зиму. В стерилизованные банки переложить готовый салат и хорошо закатать.

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