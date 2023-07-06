По-корейски, но не морковь: среди всех рецептов кабачков этот - самый необычный
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Идеальный хруст потрясающего блюда
Если вы любите морковь по-корейски, то предлагаем сделать по этому же принципу вкусные кабачки. Они будут хрустящими, с насыщенным чесночным вкусом и острыми, если добавить много перца.
Попробовав этот салат по рецепту "Главреда", все ваши гости останутся в полном восторге. К тому же, готовить такие кабачки по-корейски очень просто, но оторваться от такого салата уже невозможно.
Как приготовить кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 4 шт. среднего размера;
- морковка — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ч.л.;
- перец молотый, острый перец — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Кабачки хорошо помыть, натереть на терке для корейской морковки.
- Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить к кабачкам.
- Морковку помыть, почистить и натереть на терке.
- Смешать кабачки, морковку и чеснок. Переложить все в лоточек для продуктов. Добавить соль, сахар, черный перец и специи по вкусу.
- 50 мл растительного масла разогреть хорошо на сковороде, обязательно влить масло на специи — это придаст невероятный аромат кабачкам по-корейски.
- Накрыть крышкой лоточек, немного струсить. Все перемешать и отправить в холодильник на 4 часа.
Также кабачки по-корейски можно готовить и на зиму. В стерилизованные банки переложить готовый салат и хорошо закатать.