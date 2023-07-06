По-корейски, но не морковь: среди всех рецептов кабачков этот - самый необычный

Идеальный хруст потрясающего блюда

Если вы любите морковь по-корейски, то предлагаем сделать по этому же принципу вкусные кабачки. Они будут хрустящими, с насыщенным чесночным вкусом и острыми, если добавить много перца.

Попробовав этот салат по рецепту "Главреда", все ваши гости останутся в полном восторге. К тому же, готовить такие кабачки по-корейски очень просто, но оторваться от такого салата уже невозможно.

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты:

кабачки молодые — 4 шт. среднего размера;

морковка — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус 9% — 2 ч.л.;

перец молотый, острый перец — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Кабачки хорошо помыть, натереть на терке для корейской морковки. Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить к кабачкам. Морковку помыть, почистить и натереть на терке. Смешать кабачки, морковку и чеснок. Переложить все в лоточек для продуктов. Добавить соль, сахар, черный перец и специи по вкусу. 50 мл растительного масла разогреть хорошо на сковороде, обязательно влить масло на специи — это придаст невероятный аромат кабачкам по-корейски. Накрыть крышкой лоточек, немного струсить. Все перемешать и отправить в холодильник на 4 часа.

Также кабачки по-корейски можно готовить и на зиму. В стерилизованные банки переложить готовый салат и хорошо закатать.