Невероятное и густое: пятиминутное желе смородиновое на зиму

Такое желе получается многофункциональным

Мы рассказывали, как сварить густое и ароматное варенье из черешней. Теперь делимся рецептом желе из ягод черной смородины. Оно действительно готовится за пять минут — больше времени вам просто не понадобится.

Заготовка получается густой, насыщенной и ярким ягодным вкусом. А еще очень просто готовится. Вам буквально не понадобится ничего, кроме сахара и ягод. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

7 стаканов смородины

9 стаканов сахара

2 стакана воды

Способ приготовления:

Перебрать и промыть ягоды смородины. Выложить их и просушить. Вскипятить воду с сахаром. Когда сахар растворится, добавить ягоды. Довести всю массу до кипения. Несколько минут прокипятить. Параллельно простерилизовать банки. Выложить горячее будущее желе в стерилизованные пол-литровые банки. Закрутить крышками.

Благодаря большому содержанию пектина в ягодах черной смородины желе отлично держит форму. Заготовку можно круглый год есть как джем, добавлять в пирожки и т.д. Это фантастическое желе также станет отличным дополнением к сырникам или тоненьким блинам.