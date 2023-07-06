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Невероятное и густое: пятиминутное желе смородиновое на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант сохранить вкус ягод
Прекрасный вариант сохранить вкус ягод. Фото Апостроф

Такое желе получается многофункциональным

Мы рассказывали, как сварить густое и ароматное варенье из черешней. Теперь делимся рецептом желе из ягод черной смородины. Оно действительно готовится за пять минут — больше времени вам просто не понадобится.

Заготовка получается густой, насыщенной и ярким ягодным вкусом. А еще очень просто готовится. Вам буквально не понадобится ничего, кроме сахара и ягод. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 7 стаканов смородины
  • 9 стаканов сахара
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Перебрать и промыть ягоды смородины. Выложить их и просушить.
  2. Вскипятить воду с сахаром. Когда сахар растворится, добавить ягоды.
  3. Довести всю массу до кипения. Несколько минут прокипятить. Параллельно простерилизовать банки.
  4. Выложить горячее будущее желе в стерилизованные пол-литровые банки. Закрутить крышками.

Благодаря большому содержанию пектина в ягодах черной смородины желе отлично держит форму. Заготовку можно круглый год есть как джем, добавлять в пирожки и т.д. Это фантастическое желе также станет отличным дополнением к сырникам или тоненьким блинам.

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