Невероятное и густое: пятиминутное желе смородиновое на зиму
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Такое желе получается многофункциональным
Мы рассказывали, как сварить густое и ароматное варенье из черешней. Теперь делимся рецептом желе из ягод черной смородины. Оно действительно готовится за пять минут — больше времени вам просто не понадобится.
Заготовка получается густой, насыщенной и ярким ягодным вкусом. А еще очень просто готовится. Вам буквально не понадобится ничего, кроме сахара и ягод. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 7 стаканов смородины
- 9 стаканов сахара
- 2 стакана воды
Способ приготовления:
- Перебрать и промыть ягоды смородины. Выложить их и просушить.
- Вскипятить воду с сахаром. Когда сахар растворится, добавить ягоды.
- Довести всю массу до кипения. Несколько минут прокипятить. Параллельно простерилизовать банки.
- Выложить горячее будущее желе в стерилизованные пол-литровые банки. Закрутить крышками.
Благодаря большому содержанию пектина в ягодах черной смородины желе отлично держит форму. Заготовку можно круглый год есть как джем, добавлять в пирожки и т.д. Это фантастическое желе также станет отличным дополнением к сырникам или тоненьким блинам.