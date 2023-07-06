Нереально вкусный медовик с заварным кремом: все спросят у вас рецепт
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Подойдет и для застолья, и просто к чаю
Домашние торты – это важная страница кулинарии. Если вы уже готовили ореховый торт без выпечки и готовы к более сложным рецептам, обратите внимание на этот десерт.
Этот медовик очень просто готовится по обычным продуктам. Рецептом поделились на портале trserial.net.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 штуки
- Сахарный песок – 150 г
- Мука – 60 г
- Молоко – 600 миллилитров
- Ванильный сахар – 1 столовая ложка
- Сливочное масло – 180 г
Для лепешек:
- Сахарный песок – 130 г
- Мед – 100 г
- Яйца – 3 штуки
- Пищевая сода – 1 чайная кровать
- Сливочное масло – 60 г
- Соль – щепотка
- Мука – 470 г
Способ приготовления:
- В сотейник вливаем яйца, всыпаем сахар, муку и заливаем молоком. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Ставим на огонь и варим, как только масса начнет густеть – убавляем огонь. Когда появятся первые пузырьки – варим одну минуту.
- Убираем из огня и всыпаем ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. Переливаем в чашку, накрываем пакетом и оставляем до полного остывания.
- В сотейник высыпаем сахар, добавляем мед, сливочное масло, соль. Отправляем на маленький огонь.
- Варим до растворения, постоянно перемешивая. Добавляем соду и быстро перемешиваем. Провариваем две минуты (помешивая) и переливаем в другую миску.
- Когда масса почти полностью остынет, вливаем яйца и смешиваем до однородности. Понемногу всыпаем муку и замешиваем тесто. Режем восемь частей и каждую часть округляем. Накрываем пакетом, чтобы не заветрилось.
- Каждый кусок раскатываем и обрезаем по ровному кругу (например, с помощью крышки). Выкладываем на пергамент, прокалываем во многих местах вилкой и выпекаем. На каждый корж уходит 4-5 минут в разогретой до 200 град.духовке.
- Готовые лепешки складываем друг на друга и даем остыть. Мягкое сливочное масло взбиваем. Понемногу добавляем крем, не переставая перемешивать.
- Формируем торт. Выкладываем лепешки, перемежая кремом.
Вкуснее всего будет, если оставить торт в холодильнике на ночь. Также мы рассказывали, как готовить банановое мороженое.