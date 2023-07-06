Нереально вкусный медовик с заварным кремом: все спросят у вас рецепт

Подойдет и для застолья, и просто к чаю

Домашние торты – это важная страница кулинарии. Если вы уже готовили ореховый торт без выпечки и готовы к более сложным рецептам, обратите внимание на этот десерт.

Этот медовик очень просто готовится по обычным продуктам. Рецептом поделились на портале trserial.net.

Ингредиенты:

Яйца – 2 штуки

Сахарный песок – 150 г

Мука – 60 г

Молоко – 600 миллилитров

Ванильный сахар – 1 столовая ложка

Сливочное масло – 180 г

Для лепешек:

Сахарный песок – 130 г

Мед – 100 г

Яйца – 3 штуки

Пищевая сода – 1 чайная кровать

Сливочное масло – 60 г

Соль – щепотка

Мука – 470 г

Способ приготовления:

В сотейник вливаем яйца, всыпаем сахар, муку и заливаем молоком. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Ставим на огонь и варим, как только масса начнет густеть – убавляем огонь. Когда появятся первые пузырьки – варим одну минуту. Убираем из огня и всыпаем ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. Переливаем в чашку, накрываем пакетом и оставляем до полного остывания. В сотейник высыпаем сахар, добавляем мед, сливочное масло, соль. Отправляем на маленький огонь. Варим до растворения, постоянно перемешивая. Добавляем соду и быстро перемешиваем. Провариваем две минуты (помешивая) и переливаем в другую миску. Когда масса почти полностью остынет, вливаем яйца и смешиваем до однородности. Понемногу всыпаем муку и замешиваем тесто. Режем восемь частей и каждую часть округляем. Накрываем пакетом, чтобы не заветрилось. Каждый кусок раскатываем и обрезаем по ровному кругу (например, с помощью крышки). Выкладываем на пергамент, прокалываем во многих местах вилкой и выпекаем. На каждый корж уходит 4-5 минут в разогретой до 200 град.духовке. Готовые лепешки складываем друг на друга и даем остыть. Мягкое сливочное масло взбиваем. Понемногу добавляем крем, не переставая перемешивать. Формируем торт. Выкладываем лепешки, перемежая кремом.

Вкуснее всего будет, если оставить торт в холодильнике на ночь. Также мы рассказывали, как готовить банановое мороженое.