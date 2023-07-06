Оригинальная закуска из нескольких продуктов: бюджетный паштет "Три сыра"

Прекрасный вариант завтрака или перекуса

Мы делились рецептом классической творожной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить закуску "Три сыра".

Как следует из названия, в состав этого паштета входят три вида сыров. Твердый станет основой паштета, плавленый придаст ему кремовую текстуру, а копченый — характерный, яркий привкус. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

2 плавленые сырки

130 г твердого сыра

100 г копченого сыра

2 вареных яйца

2–3 столовые ложки сметаны

2 чайные ложки горчицы с зернами

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и весь сыр натираем на средней терке. Затем измельчаем в блендере. Это делаем для того, чтобы паштет был однородным. Добавляем в массу горчицу и сметану. По консистенции паштет должен быть довольно густым, поэтому сметану нужно добавлять постепенно. Измельчаем, пока вся масса не станет одной консистенции. Посолить и поперчить – по вкусу, после чего тщательно перемешать.

Очень вкусно смазывать этот паштет на поджаренный багет или соленый крекер. Также мы делились рецептом вкусных луковых оладий.