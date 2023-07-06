Оригинальная закуска из нескольких продуктов: бюджетный паштет "Три сыра"
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Прекрасный вариант завтрака или перекуса
Мы делились рецептом классической творожной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить закуску "Три сыра".
Как следует из названия, в состав этого паштета входят три вида сыров. Твердый станет основой паштета, плавленый придаст ему кремовую текстуру, а копченый — характерный, яркий привкус. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 2 плавленые сырки
- 130 г твердого сыра
- 100 г копченого сыра
- 2 вареных яйца
- 2–3 столовые ложки сметаны
- 2 чайные ложки горчицы с зернами
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца и весь сыр натираем на средней терке. Затем измельчаем в блендере. Это делаем для того, чтобы паштет был однородным.
- Добавляем в массу горчицу и сметану. По консистенции паштет должен быть довольно густым, поэтому сметану нужно добавлять постепенно.
- Измельчаем, пока вся масса не станет одной консистенции. Посолить и поперчить – по вкусу, после чего тщательно перемешать.
Очень вкусно смазывать этот паштет на поджаренный багет или соленый крекер. Также мы делились рецептом вкусных луковых оладий.