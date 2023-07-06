Укр

Оригинальная закуска из нескольких продуктов: бюджетный паштет "Три сыра"

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная и бюджетная закуска
Вкусная и бюджетная закуска. Фото Ням-ням за 5 минут

Прекрасный вариант завтрака или перекуса

Мы делились рецептом классической творожной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить закуску "Три сыра".

Как следует из названия, в состав этого паштета входят три вида сыров. Твердый станет основой паштета, плавленый придаст ему кремовую текстуру, а копченый — характерный, яркий привкус. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 2 плавленые сырки
  • 130 г твердого сыра
  • 100 г копченого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 2–3 столовые ложки сметаны
  • 2 чайные ложки горчицы с зернами
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца и весь сыр натираем на средней терке. Затем измельчаем в блендере. Это делаем для того, чтобы паштет был однородным.
  2. Добавляем в массу горчицу и сметану. По консистенции паштет должен быть довольно густым, поэтому сметану нужно добавлять постепенно.
  3. Измельчаем, пока вся масса не станет одной консистенции. Посолить и поперчить – по вкусу, после чего тщательно перемешать.

Очень вкусно смазывать этот паштет на поджаренный багет или соленый крекер. Также мы делились рецептом вкусных луковых оладий.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Паштет #намазка