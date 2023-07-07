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Вкуснее просто невозможно приготовить: рецепт нежнейшей печени в необычной подливе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От такой печени в необычной подливе невозможно оторваться!
От такой печени в необычной подливе невозможно оторваться!. Фото babusyni-retsepty

Полчаса — и потрясающее блюдо готово!

Печень — очень полезный и вкусный продукт, который можно по-разному готовить. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты.

Попытайтесь приготовить куриную печень по "Бабусиним рецептам" — и вы не оторветесь. Более нежного и вкусного блюда вы в жизни не пробовали! А все дело в непревзойденной сырной подливке с грибами – именно благодаря ей блюдо получается незабываемым.

Как приготовить печень в сырной подливе с грибами

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г;
  • лук – 200 г;
  • грибы шампиньоны – 400 г;
  • сметана 15% – 2 ст.л.;
  • мука – 1 ст.л.;
  • сухие травы – 1 ч.л.;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • вода – 300 мл;
  • тертый сыр – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Промываем куриную печень, обсушиваем кухонной салфеткой и мелко нарезаем.
  2. Выкладываем на разогретую сковороду с маслом, обжариваем 4-5 минут на сильном огне, помешивая.
  3. Заранее режем лук и шампиньоны, выкладываем на ту же сковороду с тем же маслом и соком от грибов и жарим на сильном огне около 10 минут.
  4. Для соуса смешиваем сметану, добавляем чуть-чуть муки для загустения, соль, перец, свежий выдавленный чеснок и воду. Все сбиваем до однородности.
  5. Добавляем соус в сковороду с грибами и луком, выкладываем печень и перемешиваем.
  6. Посыпаем все это натертым на любой терке сыром и доводим до кипения.
  7. Далее накрываем крышкой, снижаем огонь до уровня ниже среднего и тушим 5 минут. Можно добавить зелень по своему вкусу.

Подаем печень в сырном соусе с грибами с любимым гарниром и наслаждаемся. Приятного аппетита!

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