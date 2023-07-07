Вкуснее просто невозможно приготовить: рецепт нежнейшей печени в необычной подливе
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Полчаса — и потрясающее блюдо готово!
Печень — очень полезный и вкусный продукт, который можно по-разному готовить. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты.
Попытайтесь приготовить куриную печень по "Бабусиним рецептам" — и вы не оторветесь. Более нежного и вкусного блюда вы в жизни не пробовали! А все дело в непревзойденной сырной подливке с грибами – именно благодаря ей блюдо получается незабываемым.
Как приготовить печень в сырной подливе с грибами
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г;
- лук – 200 г;
- грибы шампиньоны – 400 г;
- сметана 15% – 2 ст.л.;
- мука – 1 ст.л.;
- сухие травы – 1 ч.л.;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- вода – 300 мл;
- тертый сыр – 50 г.
Способ приготовления:
- Промываем куриную печень, обсушиваем кухонной салфеткой и мелко нарезаем.
- Выкладываем на разогретую сковороду с маслом, обжариваем 4-5 минут на сильном огне, помешивая.
- Заранее режем лук и шампиньоны, выкладываем на ту же сковороду с тем же маслом и соком от грибов и жарим на сильном огне около 10 минут.
- Для соуса смешиваем сметану, добавляем чуть-чуть муки для загустения, соль, перец, свежий выдавленный чеснок и воду. Все сбиваем до однородности.
- Добавляем соус в сковороду с грибами и луком, выкладываем печень и перемешиваем.
- Посыпаем все это натертым на любой терке сыром и доводим до кипения.
- Далее накрываем крышкой, снижаем огонь до уровня ниже среднего и тушим 5 минут. Можно добавить зелень по своему вкусу.
Подаем печень в сырном соусе с грибами с любимым гарниром и наслаждаемся. Приятного аппетита!