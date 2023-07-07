Вкуснее просто невозможно приготовить: рецепт нежнейшей печени в необычной подливе

Полчаса — и потрясающее блюдо готово!

Печень — очень полезный и вкусный продукт, который можно по-разному готовить. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты.

Попытайтесь приготовить куриную печень по "Бабусиним рецептам" — и вы не оторветесь. Более нежного и вкусного блюда вы в жизни не пробовали! А все дело в непревзойденной сырной подливке с грибами – именно благодаря ей блюдо получается незабываемым.

Как приготовить печень в сырной подливе с грибами

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г;

лук – 200 г;

грибы шампиньоны – 400 г;

сметана 15% – 2 ст.л.;

мука – 1 ст.л.;

сухие травы – 1 ч.л.;

чеснок – 1-2 зубчика;

вода – 300 мл;

тертый сыр – 50 г.

Способ приготовления:

Промываем куриную печень, обсушиваем кухонной салфеткой и мелко нарезаем. Выкладываем на разогретую сковороду с маслом, обжариваем 4-5 минут на сильном огне, помешивая. Заранее режем лук и шампиньоны, выкладываем на ту же сковороду с тем же маслом и соком от грибов и жарим на сильном огне около 10 минут. Для соуса смешиваем сметану, добавляем чуть-чуть муки для загустения, соль, перец, свежий выдавленный чеснок и воду. Все сбиваем до однородности. Добавляем соус в сковороду с грибами и луком, выкладываем печень и перемешиваем. Посыпаем все это натертым на любой терке сыром и доводим до кипения. Далее накрываем крышкой, снижаем огонь до уровня ниже среднего и тушим 5 минут. Можно добавить зелень по своему вкусу.

Подаем печень в сырном соусе с грибами с любимым гарниром и наслаждаемся. Приятного аппетита!