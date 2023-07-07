Пампушки отменяются: без такой закуски-пятиминутки вы не прикоснетесь к борщу

Такое блюдо точно придется вам по вкусу

Никакая дружеская встреча или семейные посиделки не проходят без закусок. Горячие и холодные закуски непременно должны быть под рукой на случай неожиданных гостей или простого перекуса.

Ароматное сало по-селянски с чесноком и укропом – именно такая пикантная закуска, которая будет уместна на все случаи! По рецепту "Це Смак" готовится она всего 5-10 минут, но получается нежной и слегка пикантной благодаря чесноку и укропу. Но отнеситесь ответственно к выбору сала – оно должно быть белым или нежно-розовым, мягким и приятно пахнущим. Только тогда закуска получится по-настоящему вкусной. Ну что ж, начнем готовить.

Как приготовить сало по-селянски с чесноком и укропом

Ингредиенты на 6 порций:

сало – 300 г;

укроп – 1 пуч.;

чеснок – 3 зуб.;

черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Срежьте сала кожуру и нарежьте его кусочками, измельчите их в мясорубке. Очень мелко порежьте укроп, пропустите через пресс чеснок и добавьте ингредиенты к салу, поперчите и перемешайте. Постелите на подставку под горячее или коврик для суши пищевую пленку. Выложите сало на нее и аккуратно скрутите рулет. Уложите рулет в морозилку. Когда он остынет, порезать его кружочками и подавайте на стол.

Рецепт закуски из сала пригодится вам и зимой, когда захочется съесть что-нибудь аппетитное с тарелкой борща. Кстати, закуску можно заморозить, переложив ее сначала в банку.