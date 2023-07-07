Свинина по-французски: рецепт, который не заставит вас метушиться по кухне

Совсем немного ингредиентов и времени — и блюдо готово!

Мясо по-французски – это довольно популярное основное блюдо, которое хотя бы раз появлялось на столе в каждой семье. По классическому рецепту для блюда нужно использовать телятину или говядину, но сегодня мы возьмем свинину.

Такое мясо от "Бабусиних рецептів" получится сочным, ароматным и невероятно нежным. Именно поэтому это блюдо понравится всем вашим родным.

Как приготовить свинину по-французски

Ингредиенты:

свинина – 600 г;

соль – ½ ч. л.;

лук репчатый – 2 шт.;

помидоры – 3 шт.;

моцарелла – 200 г;

майонез – 100 г;

майоран сушеный – 2 ч. л.;

орегано – по желанию.

Способ приготовления:

Свиное мясо обрабатываем, убираем пленку и прожилки. Нарезаем вырезку на небольшие стейки толщиной 1,5-2 см. Накрываем мясо целлофановым пакетом, отбиваем мясо молотком с одной стороны. Посыпаем солью куски мяса, втираем гранулы в волокна. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем стейки. Нарезаем кольцами помидоры и лук, тонкими пластинами нарезаем сыр. Смазываем стейки майонезом, на поверхность поочередно выкладываем по колечку лука, пластине помидора и сыра. Сыр посыпаем специями. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем полчаса.

Пикантный майонез для свинины по-французски можно приготовить собственноручно или использовать сметану. Приятного аппетита!