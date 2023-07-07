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Свинина по-французски: рецепт, который не заставит вас метушиться по кухне

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Свинина по-французски заменит все остальные мясные блюда
Свинина по-французски заменит все остальные мясные блюда. Фото babusyni-retsepty

Совсем немного ингредиентов и времени — и блюдо готово!

Мясо по-французски – это довольно популярное основное блюдо, которое хотя бы раз появлялось на столе в каждой семье. По классическому рецепту для блюда нужно использовать телятину или говядину, но сегодня мы возьмем свинину.

Такое мясо от "Бабусиних рецептів" получится сочным, ароматным и невероятно нежным. Именно поэтому это блюдо понравится всем вашим родным.

Как приготовить свинину по-французски

Ингредиенты:

  • свинина – 600 г;
  • соль – ½ ч. л.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • помидоры – 3 шт.;
  • моцарелла – 200 г;
  • майонез – 100 г;
  • майоран сушеный – 2 ч. л.;
  • орегано – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Свиное мясо обрабатываем, убираем пленку и прожилки. Нарезаем вырезку на небольшие стейки толщиной 1,5-2 см.
  2. Накрываем мясо целлофановым пакетом, отбиваем мясо молотком с одной стороны.
  3. Посыпаем солью куски мяса, втираем гранулы в волокна.
  4. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем стейки.
  5. Нарезаем кольцами помидоры и лук, тонкими пластинами нарезаем сыр.
  6. Смазываем стейки майонезом, на поверхность поочередно выкладываем по колечку лука, пластине помидора и сыра. Сыр посыпаем специями.
  7. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем полчаса.

Пикантный майонез для свинины по-французски можно приготовить собственноручно или использовать сметану. Приятного аппетита!

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