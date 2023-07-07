Свинина по-французски: рецепт, который не заставит вас метушиться по кухне
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Совсем немного ингредиентов и времени — и блюдо готово!
Мясо по-французски – это довольно популярное основное блюдо, которое хотя бы раз появлялось на столе в каждой семье. По классическому рецепту для блюда нужно использовать телятину или говядину, но сегодня мы возьмем свинину.
Такое мясо от "Бабусиних рецептів" получится сочным, ароматным и невероятно нежным. Именно поэтому это блюдо понравится всем вашим родным.
Как приготовить свинину по-французски
Ингредиенты:
- свинина – 600 г;
- соль – ½ ч. л.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- помидоры – 3 шт.;
- моцарелла – 200 г;
- майонез – 100 г;
- майоран сушеный – 2 ч. л.;
- орегано – по желанию.
Способ приготовления:
- Свиное мясо обрабатываем, убираем пленку и прожилки. Нарезаем вырезку на небольшие стейки толщиной 1,5-2 см.
- Накрываем мясо целлофановым пакетом, отбиваем мясо молотком с одной стороны.
- Посыпаем солью куски мяса, втираем гранулы в волокна.
- Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем стейки.
- Нарезаем кольцами помидоры и лук, тонкими пластинами нарезаем сыр.
- Смазываем стейки майонезом, на поверхность поочередно выкладываем по колечку лука, пластине помидора и сыра. Сыр посыпаем специями.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем полчаса.
Пикантный майонез для свинины по-французски можно приготовить собственноручно или использовать сметану. Приятного аппетита!