Мятное дыхание лета: готовим малосольные огурцы с интригующим вкусом
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Никто бы не подумал, что такое возможно
Холодные закуски мы кушаем круглый год, но летом пользуются особой популярностью. Именно в летнюю жару очень хочется чего-нибудь освежающего – поэтому самое время для огурцов с мятой. Готовы поспорить, что такого эффекта вы точно не ожидали!
Необычным рецептом малосольных огурцов делится "Це Смак". Приготовить такую удивительную закуску можно за два часа, и вас очень поразит результат: благодаря мяте обычные соленые огурцы приобретут пикантный вкус.
Как приготовить малосольные огурцы с мятой
Ингредиенты на 6 порций:
- огурцы – 1 кг;
- мята – 20 г;
- кинза – 20 г;
- уксус – 50 мл;
- чеснок – 4 зуб.;
- черный перец молотый, базилик – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Огурцы помойте и ненадолго замочите в холодной воде – так они лучше очистятся от грязи, из них пойдет горечь, а сами овощи насытятся влагой.
- Отрежьте кончики и огурцы разрежьте на четверти, каждую пополам. Должны получиться достаточно большие кусочки. Мелко нашинкуйте зелень и чеснок.
- Огурцы переложите в миску, смешайте с зеленью, солью, чесноком, перцем, уксусом, сушеным базиликом и другими пряностями по желанию.
- Оставьте огурцы в холодильнике на 2 часа. Рекомендуем изредка перемешивать закуску, чтобы все как следует промокло.
Подавайте эти необычные огурцы к любимым мясным блюдам и наслаждайтесь. Приятного аппетита!