Мятное дыхание лета: готовим малосольные огурцы с интригующим вкусом

Никто бы не подумал, что такое возможно

Холодные закуски мы кушаем круглый год, но летом пользуются особой популярностью. Именно в летнюю жару очень хочется чего-нибудь освежающего – поэтому самое время для огурцов с мятой. Готовы поспорить, что такого эффекта вы точно не ожидали!

Необычным рецептом малосольных огурцов делится "Це Смак". Приготовить такую удивительную закуску можно за два часа, и вас очень поразит результат: благодаря мяте обычные соленые огурцы приобретут пикантный вкус.

Как приготовить малосольные огурцы с мятой

Ингредиенты на 6 порций:

огурцы – 1 кг;

мята – 20 г;

кинза – 20 г;

уксус – 50 мл;

чеснок – 4 зуб.;

черный перец молотый, базилик – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы помойте и ненадолго замочите в холодной воде – так они лучше очистятся от грязи, из них пойдет горечь, а сами овощи насытятся влагой. Отрежьте кончики и огурцы разрежьте на четверти, каждую пополам. Должны получиться достаточно большие кусочки. Мелко нашинкуйте зелень и чеснок. Огурцы переложите в миску, смешайте с зеленью, солью, чесноком, перцем, уксусом, сушеным базиликом и другими пряностями по желанию. Оставьте огурцы в холодильнике на 2 часа. Рекомендуем изредка перемешивать закуску, чтобы все как следует промокло.

Подавайте эти необычные огурцы к любимым мясным блюдам и наслаждайтесь. Приятного аппетита!