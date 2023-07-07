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Мятное дыхание лета: готовим малосольные огурцы с интригующим вкусом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Освежающие малосольные огурцы с мятой
Освежающие малосольные огурцы с мятой. Фото РБК-Украина

Никто бы не подумал, что такое возможно

Холодные закуски мы кушаем круглый год, но летом пользуются особой популярностью. Именно в летнюю жару очень хочется чего-нибудь освежающего – поэтому самое время для огурцов с мятой. Готовы поспорить, что такого эффекта вы точно не ожидали!

Необычным рецептом малосольных огурцов делится "Це Смак". Приготовить такую удивительную закуску можно за два часа, и вас очень поразит результат: благодаря мяте обычные соленые огурцы приобретут пикантный вкус.

Как приготовить малосольные огурцы с мятой

Ингредиенты на 6 порций:

  • огурцы – 1 кг;
  • мята – 20 г;
  • кинза – 20 г;
  • уксус – 50 мл;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • черный перец молотый, базилик – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Огурцы помойте и ненадолго замочите в холодной воде – так они лучше очистятся от грязи, из них пойдет горечь, а сами овощи насытятся влагой.
  2. Отрежьте кончики и огурцы разрежьте на четверти, каждую пополам. Должны получиться достаточно большие кусочки. Мелко нашинкуйте зелень и чеснок.
  3. Огурцы переложите в миску, смешайте с зеленью, солью, чесноком, перцем, уксусом, сушеным базиликом и другими пряностями по желанию.
  4. Оставьте огурцы в холодильнике на 2 часа. Рекомендуем изредка перемешивать закуску, чтобы все как следует промокло.

Подавайте эти необычные огурцы к любимым мясным блюдам и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Мята #Малосольные огурцы #Готовим дома