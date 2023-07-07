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Вдвое вкуснее магазинного: как приготовить шоколад дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Шоколад получается очень вкусным
Шоколад получается очень вкусным. Фото metro.co.uk

Нет ничего лучше сладостей, приготовленных собственноручно

Мы рассказывали, как печь шоколадный пирог. Теперь предлагаем поэкспериментировать и приготовить дома шоколад для него и десятки других "шоколадных" рецептов.

SHUBA советует выбрать для этого рецепта только качественный какао-порошок с высоким процентом жирности. Молоко и масло лучше взять то, что содержит самый высокий процент жирности.

Ингредиенты:

  • Молоко 3,2% — 180 мл
  • Какао — 100 г
  • Масло сливочное 82% — 50 г
  • Сахар — 50 г

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками. Влейте молоко в кастрюлю с толстым дном, уложите кусочки масла.
  2. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте, пока масло не растворится.
  3. Всыпьте в горячее молоко сахар, перемешайте до полного растворения. Всыпьте в кастрюлю какао-порошок. Перемешайте до однородности.
  4. Если смесь слишком вязкая, долейте немного горячего молока и снова хорошо перемешайте. Если шоколад редкий, поставьте кастрюлю на огонь и уварите до загустения, помешивая венчиком.
  5. Разлейте готовую смесь в форму и охладите до комнатной температуры. Затем поставьте шоколад в морозилку на 2-3 часа.

Шоколад получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить дома банановое мороженое.

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#Рецепт #Шоколад #Десерт