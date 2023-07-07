Вдвое вкуснее магазинного: как приготовить шоколад дома

Нет ничего лучше сладостей, приготовленных собственноручно

Мы рассказывали, как печь шоколадный пирог. Теперь предлагаем поэкспериментировать и приготовить дома шоколад для него и десятки других "шоколадных" рецептов.

SHUBA советует выбрать для этого рецепта только качественный какао-порошок с высоким процентом жирности. Молоко и масло лучше взять то, что содержит самый высокий процент жирности.

Ингредиенты:

Молоко 3,2% — 180 мл

Какао — 100 г

Масло сливочное 82% — 50 г

Сахар — 50 г

Способ приготовления:

Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками. Влейте молоко в кастрюлю с толстым дном, уложите кусочки масла. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте, пока масло не растворится. Всыпьте в горячее молоко сахар, перемешайте до полного растворения. Всыпьте в кастрюлю какао-порошок. Перемешайте до однородности. Если смесь слишком вязкая, долейте немного горячего молока и снова хорошо перемешайте. Если шоколад редкий, поставьте кастрюлю на огонь и уварите до загустения, помешивая венчиком. Разлейте готовую смесь в форму и охладите до комнатной температуры. Затем поставьте шоколад в морозилку на 2-3 часа.

Шоколад получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить дома банановое мороженое.