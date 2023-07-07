Вдвое вкуснее магазинного: как приготовить шоколад дома
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Нет ничего лучше сладостей, приготовленных собственноручно
Мы рассказывали, как печь шоколадный пирог. Теперь предлагаем поэкспериментировать и приготовить дома шоколад для него и десятки других "шоколадных" рецептов.
SHUBA советует выбрать для этого рецепта только качественный какао-порошок с высоким процентом жирности. Молоко и масло лучше взять то, что содержит самый высокий процент жирности.
Ингредиенты:
- Молоко 3,2% — 180 мл
- Какао — 100 г
- Масло сливочное 82% — 50 г
- Сахар — 50 г
Способ приготовления:
- Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками. Влейте молоко в кастрюлю с толстым дном, уложите кусочки масла.
- Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте, пока масло не растворится.
- Всыпьте в горячее молоко сахар, перемешайте до полного растворения. Всыпьте в кастрюлю какао-порошок. Перемешайте до однородности.
- Если смесь слишком вязкая, долейте немного горячего молока и снова хорошо перемешайте. Если шоколад редкий, поставьте кастрюлю на огонь и уварите до загустения, помешивая венчиком.
- Разлейте готовую смесь в форму и охладите до комнатной температуры. Затем поставьте шоколад в морозилку на 2-3 часа.
Шоколад получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить дома банановое мороженое.