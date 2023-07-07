Вы могли не знать: как заморозить горячий шоколад, чтобы он стал идеальным десертом
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Прекрасный способ охладиться в жару
Мы рассказывали, как готовить вкусное банановое мороженое. Теперь делимся рецептом замороженного горячего шоколада.
Звучит немного странно — как же что-то может быть и замороженным, и горячим одновременно. Но этот сливочно-шоколадный напиток является одним из простых летних удовольствий и хорошим способом победить жару этим летом. В дни, когда вам очень хочется замороженного и прохладного лакомства, этот простой рецепт, которым поделились на SHUBA, подойдет просто идеально.
Ингредиенты:
- Лед, кубики — по вкусу
- Молоко шоколадное — 480 г
- Горячий шоколад — 125 г
Способ приготовления:
- Поместите в блендер лед, шоколадное молоко и сухой горячий порошковый шоколад. Перебейте на высокой скорости до полной однородности примерно 1 минуту.
- Разделите замороженный горячий шоколад на 4 стакана. По желанию украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.
- Можно также несколько минут подержать стаканы в морозильнике. Главное – не забудьте их там.
Выходит нечто среднее между прохладительным напитком и мороженым. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший и нежнейший смородиновый чизкейк.