Вы могли не знать: как заморозить горячий шоколад, чтобы он стал идеальным десертом

Прекрасный способ охладиться в жару

Мы рассказывали, как готовить вкусное банановое мороженое. Теперь делимся рецептом замороженного горячего шоколада.

Звучит немного странно — как же что-то может быть и замороженным, и горячим одновременно. Но этот сливочно-шоколадный напиток является одним из простых летних удовольствий и хорошим способом победить жару этим летом. В дни, когда вам очень хочется замороженного и прохладного лакомства, этот простой рецепт, которым поделились на SHUBA, подойдет просто идеально.

Ингредиенты:

Лед, кубики — по вкусу

Молоко шоколадное — 480 г

Горячий шоколад — 125 г

Способ приготовления:

Поместите в блендер лед, шоколадное молоко и сухой горячий порошковый шоколад. Перебейте на высокой скорости до полной однородности примерно 1 минуту. Разделите замороженный горячий шоколад на 4 стакана. По желанию украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой. Можно также несколько минут подержать стаканы в морозильнике. Главное – не забудьте их там.

Выходит нечто среднее между прохладительным напитком и мороженым. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший и нежнейший смородиновый чизкейк.