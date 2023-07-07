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Вы могли не знать: как заморозить горячий шоколад, чтобы он стал идеальным десертом

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Готовится буквально из трех ингредиентов
Готовится буквально из трех ингредиентов. Фото shuba.life

Прекрасный способ охладиться в жару

Мы рассказывали, как готовить вкусное банановое мороженое. Теперь делимся рецептом замороженного горячего шоколада.

Звучит немного странно — как же что-то может быть и замороженным, и горячим одновременно. Но этот сливочно-шоколадный напиток является одним из простых летних удовольствий и хорошим способом победить жару этим летом. В дни, когда вам очень хочется замороженного и прохладного лакомства, этот простой рецепт, которым поделились на SHUBA, подойдет просто идеально.

Ингредиенты:

  • Лед, кубики — по вкусу
  • Молоко шоколадное — 480 г
  • Горячий шоколад — 125 г

Способ приготовления:

  1. Поместите в блендер лед, шоколадное молоко и сухой горячий порошковый шоколад. Перебейте на высокой скорости до полной однородности примерно 1 минуту.
  2. Разделите замороженный горячий шоколад на 4 стакана. По желанию украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.
  3. Можно также несколько минут подержать стаканы в морозильнике. Главное – не забудьте их там.

Выходит нечто среднее между прохладительным напитком и мороженым. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший и нежнейший смородиновый чизкейк.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Напиток #Мороженое