Идеальное сочетание: сочный картофель с салом в духовке
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Идеальный вариант для сытного домашнего ужина
Мы рассказывали, как испечь вкусную картофельную запеканку – фантастический гратен. Теперь предлагаем обратить внимание на более традиционный рецепт приготовления картофеля в духовке.
Картофель с салом в духовке – это праздник вкуса в одной плотной картофельной оболочке. К тому же рецепт, который поделились на ProstoWay, удивительно прост. Для него нужно выбрать картошины примерно одинакового размера
Ингредиенты:
- картофель
- сало
- соль, перец, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Выбираем картофель примерно одного размера. Моем, чистим, режем пополам.
- Каждую картофельную половинку посыпаем солью и специями по своему вкусу. Затем нарезаем сало слайсами по 5 мм.
- Кладем кусочки сала поверх каждого кусочка картофеля. Для надежности прикрепляем сало к картофелю зубочисткой.
- Для сочности картофеля нужно с внутренней стороны сделать проколы вилкой. Так жир из сала скорее проникнет в картофель.
- Ставим в духовой шкаф на 180 градусов до готовности. Время ориентировочное — ведь зависит от того, какой картофель вы выбрали.
Лучшее в этом блюде – то, что сало тает и пропитывает картофель во время приготовления. Это идеальный гарнир к сочным котлетам.