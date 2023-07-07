Укр

Идеальное сочетание: сочный картофель с салом в духовке

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картошечка получается божественной
Картошечка получается божественной. Фото moyo.ua

Идеальный вариант для сытного домашнего ужина

Мы рассказывали, как испечь вкусную картофельную запеканку – фантастический гратен. Теперь предлагаем обратить внимание на более традиционный рецепт приготовления картофеля в духовке.

Картофель с салом в духовке – это праздник вкуса в одной плотной картофельной оболочке. К тому же рецепт, который поделились на ProstoWay, удивительно прост. Для него нужно выбрать картошины примерно одинакового размера

Ингредиенты:

  • картофель
  • сало
  • соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Выбираем картофель примерно одного размера. Моем, чистим, режем пополам.
  2. Каждую картофельную половинку посыпаем солью и специями по своему вкусу. Затем нарезаем сало слайсами по 5 мм.
  3. Кладем кусочки сала поверх каждого кусочка картофеля. Для надежности прикрепляем сало к картофелю зубочисткой.
  4. Для сочности картофеля нужно с внутренней стороны сделать проколы вилкой. Так жир из сала скорее проникнет в картофель.
  5. Ставим в духовой шкаф на 180 градусов до готовности. Время ориентировочное — ведь зависит от того, какой картофель вы выбрали.

Лучшее в этом блюде – то, что сало тает и пропитывает картофель во время приготовления. Это идеальный гарнир к сочным котлетам.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Сало #Гарнир