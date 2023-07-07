Идеальное сочетание: сочный картофель с салом в духовке

Идеальный вариант для сытного домашнего ужина

Мы рассказывали, как испечь вкусную картофельную запеканку – фантастический гратен. Теперь предлагаем обратить внимание на более традиционный рецепт приготовления картофеля в духовке.

Картофель с салом в духовке – это праздник вкуса в одной плотной картофельной оболочке. К тому же рецепт, который поделились на ProstoWay, удивительно прост. Для него нужно выбрать картошины примерно одинакового размера

Ингредиенты:

картофель

сало

соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Выбираем картофель примерно одного размера. Моем, чистим, режем пополам. Каждую картофельную половинку посыпаем солью и специями по своему вкусу. Затем нарезаем сало слайсами по 5 мм. Кладем кусочки сала поверх каждого кусочка картофеля. Для надежности прикрепляем сало к картофелю зубочисткой. Для сочности картофеля нужно с внутренней стороны сделать проколы вилкой. Так жир из сала скорее проникнет в картофель. Ставим в духовой шкаф на 180 градусов до готовности. Время ориентировочное — ведь зависит от того, какой картофель вы выбрали.

Лучшее в этом блюде – то, что сало тает и пропитывает картофель во время приготовления. Это идеальный гарнир к сочным котлетам.