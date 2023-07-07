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Никогда не выливайте воду из маслин: лучше добавьте ее в маринад к луку – вкус получится фантастическим

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Лук становится нежным, но остается хрустящим
Лук становится нежным, но остается хрустящим. Фото tochka.net

Простой рецепт маринада

Мы рассказывали, как приготовить вкусный маринованный лук. Для нее нужно несколько ингредиентов. Но можно пользоваться и готовыми вариантами.

К примеру, рассол, в котором находятся маслины, может стать отличным основанием для маринада. Его можно использовать для маринования лука. Через некоторое время в рассоле лук становится нежным, из него выходит горечь. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • рассол

Способ приготовления:

  1. Возьмите два стандартных лука. Снимите шелуху и нарежьте кольцами.
  2. Отправьте лук в рассол и поставьте в холодильник. Время выдержки – 1 неделя.
  3. Через 7 дней у вас будет маринованный лук со вкусом маслин. Можно процесс ускорить. Для этого следует сначала нарезанный лук залить крутым кипятком, а когда он остынет — откинуть на дуршлаг, и уже тогда заливать рассолом.

Такую закуску очень вкусно подавать к блюдам из мяса и рыбы, например, пикантной сельди. Кстати, у рассола есть и другие интересные варианты. Рассол из под маслин можно использовать вместо соевого соуса.

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#Рецепт #Лук #Маринад #Лайфхак