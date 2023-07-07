Никогда не выливайте воду из маслин: лучше добавьте ее в маринад к луку – вкус получится фантастическим
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Простой рецепт маринада
Мы рассказывали, как приготовить вкусный маринованный лук. Для нее нужно несколько ингредиентов. Но можно пользоваться и готовыми вариантами.
К примеру, рассол, в котором находятся маслины, может стать отличным основанием для маринада. Его можно использовать для маринования лука. Через некоторое время в рассоле лук становится нежным, из него выходит горечь. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- рассол
Способ приготовления:
- Возьмите два стандартных лука. Снимите шелуху и нарежьте кольцами.
- Отправьте лук в рассол и поставьте в холодильник. Время выдержки – 1 неделя.
- Через 7 дней у вас будет маринованный лук со вкусом маслин. Можно процесс ускорить. Для этого следует сначала нарезанный лук залить крутым кипятком, а когда он остынет — откинуть на дуршлаг, и уже тогда заливать рассолом.
Такую закуску очень вкусно подавать к блюдам из мяса и рыбы, например, пикантной сельди. Кстати, у рассола есть и другие интересные варианты. Рассол из под маслин можно использовать вместо соевого соуса.