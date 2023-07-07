Фантастика – низкокалорийное мороженое существует: как приготовить из двух ингредиентов

Понадобится два ингредиента и френч-пресс

Мы рассказывали, как приготовить домашнее банановое мороженое. Теперь делимся рецептом не менее вкусных, но менее калорийных сладостей.

Это простое низкокалорийное мороженое из молока и сахарозаменителя готовится очень легко. Все, что вам понадобится – френч пресс и морозилка. Рецептом поделились на портале SHUBA. Его можно и модернизировать рецепт: например, добавить немного ванили для ароматности или положить перебитый в блендере банан, чтобы придать рецепту слегка тропических ноток. Кстати, с бананом ни один подсластитель можно будет не прибавлять. Мы предлагаем использовать стевию для приготовления, и вы можете выбрать что-нибудь другое по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Молоко 3,2% — 600 мл

Стевия — по вкусу

Способ приготовления:

Подогрейте молоко в микроволновке в течение 1 минуты. Вылейте молоко во френчпресс, добавьте сахарозаменитель по вкусу. В течение 30 секунд часто приподнимайте и опускайте крышку френчпресса до образования пены. Разлейте мороженое по формочкам, положите в морозилку в час. Затем достаньте и вставьте палочки для мороженого. Снова поставьте в морозилку минимум на 4 часа.

Мороженое получается вкусное и в меру сладкое. Также мы рассказывали, как испечь замечательные черничные мафины.