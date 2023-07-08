Укр

Как капусту превратить в сытные оладьи: блюдо, который с удовольствием сметут даже дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие оладьи - просто кладезь витаминов!
Такие оладьи - просто кладезь витаминов!. Фото shuba.life

Начинайте утро вкусно и полезно!

Завтрак — это заряд энергии на целый день, поэтому его пропускать нежелательно. Он должен быть достаточно калорийным, сытным и вкусным.

Даже если у вас нет аппетита, дайте шанс оладьям из капусты по рецепту Shuba. Такой завтрак не только сытный, но и полезный. Дело в том, что капусту называют царицей огорода — настолько много в ней витаминов. Есть с утра такие оладьи — сплошное витаминное удовольствие!

Как приготовить оладьи из капусты

Ингредиенты на 4 порции:

  • капуста белокочанная — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • манная крупа — 20 г;
  • масло подсолнечное — 30 г;
  • сметана — 210 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Капусту вымойте и мелко нашинкуйте. Сложите в миску, посолите и отожмите сок.
  2. Лук очистите и нарежьте маленькими кусочками.
  3. В капусту добавьте лук, яйца, манную крупу. Посолите, поперчите и перемешайте.
  4. В массу из капусты можно добавить натертый сыр и мелко порезанную зелень.
  5. В разогретую сковороду налейте подсолнечное масло. С помощью столовой ложки набирайте из миски массу и выкладывайте в сковороду, формируя оладьи. Жарьте несколько минут на среднем огне с одной стороны и столько же с другой. Оладьи должны быть с хрустящей золотистой корочкой.

Подавайте блюдо горячим. И не забудьте о сметане или любимом соусе!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Капуста #Оладьи #Готовим дома