Как капусту превратить в сытные оладьи: блюдо, который с удовольствием сметут даже дети
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Начинайте утро вкусно и полезно!
Завтрак — это заряд энергии на целый день, поэтому его пропускать нежелательно. Он должен быть достаточно калорийным, сытным и вкусным.
Даже если у вас нет аппетита, дайте шанс оладьям из капусты по рецепту Shuba. Такой завтрак не только сытный, но и полезный. Дело в том, что капусту называют царицей огорода — настолько много в ней витаминов. Есть с утра такие оладьи — сплошное витаминное удовольствие!
Как приготовить оладьи из капусты
Ингредиенты на 4 порции:
- капуста белокочанная — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- манная крупа — 20 г;
- масло подсолнечное — 30 г;
- сметана — 210 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Капусту вымойте и мелко нашинкуйте. Сложите в миску, посолите и отожмите сок.
- Лук очистите и нарежьте маленькими кусочками.
- В капусту добавьте лук, яйца, манную крупу. Посолите, поперчите и перемешайте.
- В массу из капусты можно добавить натертый сыр и мелко порезанную зелень.
- В разогретую сковороду налейте подсолнечное масло. С помощью столовой ложки набирайте из миски массу и выкладывайте в сковороду, формируя оладьи. Жарьте несколько минут на среднем огне с одной стороны и столько же с другой. Оладьи должны быть с хрустящей золотистой корочкой.
Подавайте блюдо горячим. И не забудьте о сметане или любимом соусе!