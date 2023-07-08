Так любят перекусить в Италии: пять минут - и гости едят
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Пять минут — и блюдо готово
Итальянские блюда — это не только любимая пицца и необычная лазанья болоньезе. Сегодня мы расскажем о не менее популярной в Италии закуске.
Такое блюдо из помидор и сыра спасет, когда гости уже на пороге, а вы не готовы к их визиту. Вы удивите своих гостей уже через пять минут вкусной и необычной итальянской закуской по рецепту Shuba. Только обязательно используйте крупные, не переспелые помидоры и малосоленую брынзу, сулугуни, адыгейский сыр или сыр моцарелла.
Как приготовить закуску из помидор и сыра
Ингредиенты на 4 порции:
- помидоры — 3 шт.;
- брынза — 100 г;
- базилик сушеный, оливковое масло — по вкусу.
Вы также можете использовать приправу "Итальянские травы".
Способ приготовления:
- Вымойте томаты и нарежьте толстыми кружочками.
- Нарежьте брынзу по размеру помидорных кружков, ломтиками, толщиной 0.5 см.
- На большом блюде выложите либо по кругу, как на фото, либо в один слой кружочки помидоров.
- Сверху на помидоры выложите по ломтику брынзы.
- Сбрызните закуску оливковым маслом и присыпьте сушеным базиликом.
Подавайте закуску вместе с домашним хлебом. Вы обязательно получите невероятное количество комплиментов.