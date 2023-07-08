Так любят перекусить в Италии: пять минут - и гости едят

Пять минут — и блюдо готово

Итальянские блюда — это не только любимая пицца и необычная лазанья болоньезе. Сегодня мы расскажем о не менее популярной в Италии закуске.

Такое блюдо из помидор и сыра спасет, когда гости уже на пороге, а вы не готовы к их визиту. Вы удивите своих гостей уже через пять минут вкусной и необычной итальянской закуской по рецепту Shuba. Только обязательно используйте крупные, не переспелые помидоры и малосоленую брынзу, сулугуни, адыгейский сыр или сыр моцарелла.

Как приготовить закуску из помидор и сыра

Ингредиенты на 4 порции:

помидоры — 3 шт.;

брынза — 100 г;

базилик сушеный, оливковое масло — по вкусу.

Вы также можете использовать приправу "Итальянские травы".

Способ приготовления:

Вымойте томаты и нарежьте толстыми кружочками. Нарежьте брынзу по размеру помидорных кружков, ломтиками, толщиной 0.5 см. На большом блюде выложите либо по кругу, как на фото, либо в один слой кружочки помидоров. Сверху на помидоры выложите по ломтику брынзы. Сбрызните закуску оливковым маслом и присыпьте сушеным базиликом.

Подавайте закуску вместе с домашним хлебом. Вы обязательно получите невероятное количество комплиментов.