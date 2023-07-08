Укр

Бабушкин гуляш по-грузински: мясо будет таять во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пикантный чашашули
Пикантный чашашули. Фото shuba.life

Ужинаем по-грузински

Если мясной гуляш — одно из ваших любимых блюд, вы попали по адресу. Сегодня мы узнаем, как это блюдо готовят в Грузии.

Говядина и помидоры — вот основа рецепта чашашули от Shuba. Если у вас нет говядины — вы можете заменить ее телятиной или свининой. А вот другие ингредиенты оставьте без изменений — они вместе создают по-настоящему ароматное и насыщенное блюдо.

Как приготовить чашашули

Ингредиенты на 4 порции:

  • говядина — 800 г;
  • томаты — 600 г;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • перец красный острый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • паста томатная — 2 ст. л.;
  • масло сливочное — 80 г;
  • сок томатный — 150 мл;
  • кинза, пучок — 1/2 шт.;
  • приправа "Хмели-сунели" — 1/2 ч. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мякоть говядины помойте и нарежьте кусками. В сковороде разогрейте сливочное масло, положите мясо и обжарьте, часто перемешивая, до образования румяной корочки, около 10-15 минут.
  2. Лук очистите, нарежьте кубиками. Острый перец очистите от семян и нарежьте кусочками. Добавьте к говядине лук и перец. Помешивая, обжаривайте мясо и овощи на среднем огне, пока лук не станет мягким.
  3. Влейте в сковороду 2 стакана воды и доведите до кипения. Готовьте на небольшом огне под крышкой, пока мясо не станет мягким (1 час).
  4. Затем добавьте к мясу томатную пасту. Тщательно перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты, чтобы она сочеталась с мясом и овощами.
  5. Чеснок очистите и мелко нарежьте. Положите чеснок в мясо, поперчите и добавьте 0,5 ч. л. хмели-сунели.
  6. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите с них кожуру. Очищенные помидоры нарежьте ломтиками. Добавьте помидоры в сковороду и перемешайте. Налейте томатный сок, дайте закипеть, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума.
  7. Готовьте чашашули с томатом под крышкой 15 минут. Важно, чтобы куски мяса были мягкими и томатный соус стал гуще. Мелко нарежьте кинзу и половину ее добавьте в соус. Тушите мясо еще 2-3 минуты, затем снимите с огня.

Разложите чашашули в тарелки и посыпьте кинзой. Подавайте блюдо с хачапури по-аджарски.

Теги:
#Рецепт #Грузия #Готовим дома #Гуляш