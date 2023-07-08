Бабушкин гуляш по-грузински: мясо будет таять во рту
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Ужинаем по-грузински
Если мясной гуляш — одно из ваших любимых блюд, вы попали по адресу. Сегодня мы узнаем, как это блюдо готовят в Грузии.
Говядина и помидоры — вот основа рецепта чашашули от Shuba. Если у вас нет говядины — вы можете заменить ее телятиной или свининой. А вот другие ингредиенты оставьте без изменений — они вместе создают по-настоящему ароматное и насыщенное блюдо.
Как приготовить чашашули
Ингредиенты на 4 порции:
- говядина — 800 г;
- томаты — 600 г;
- лук репчатый — 3 шт.;
- перец красный острый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- паста томатная — 2 ст. л.;
- масло сливочное — 80 г;
- сок томатный — 150 мл;
- кинза, пучок — 1/2 шт.;
- приправа "Хмели-сунели" — 1/2 ч. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мякоть говядины помойте и нарежьте кусками. В сковороде разогрейте сливочное масло, положите мясо и обжарьте, часто перемешивая, до образования румяной корочки, около 10-15 минут.
- Лук очистите, нарежьте кубиками. Острый перец очистите от семян и нарежьте кусочками. Добавьте к говядине лук и перец. Помешивая, обжаривайте мясо и овощи на среднем огне, пока лук не станет мягким.
- Влейте в сковороду 2 стакана воды и доведите до кипения. Готовьте на небольшом огне под крышкой, пока мясо не станет мягким (1 час).
- Затем добавьте к мясу томатную пасту. Тщательно перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты, чтобы она сочеталась с мясом и овощами.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте. Положите чеснок в мясо, поперчите и добавьте 0,5 ч. л. хмели-сунели.
- Помидоры ошпарьте кипятком и снимите с них кожуру. Очищенные помидоры нарежьте ломтиками. Добавьте помидоры в сковороду и перемешайте. Налейте томатный сок, дайте закипеть, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума.
- Готовьте чашашули с томатом под крышкой 15 минут. Важно, чтобы куски мяса были мягкими и томатный соус стал гуще. Мелко нарежьте кинзу и половину ее добавьте в соус. Тушите мясо еще 2-3 минуты, затем снимите с огня.
Разложите чашашули в тарелки и посыпьте кинзой. Подавайте блюдо с хачапури по-аджарски.