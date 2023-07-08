Бабушкин гуляш по-грузински: мясо будет таять во рту

Ужинаем по-грузински

Если мясной гуляш — одно из ваших любимых блюд, вы попали по адресу. Сегодня мы узнаем, как это блюдо готовят в Грузии.

Говядина и помидоры — вот основа рецепта чашашули от Shuba. Если у вас нет говядины — вы можете заменить ее телятиной или свининой. А вот другие ингредиенты оставьте без изменений — они вместе создают по-настоящему ароматное и насыщенное блюдо.

Как приготовить чашашули

Ингредиенты на 4 порции:

говядина — 800 г;

томаты — 600 г;

лук репчатый — 3 шт.;

перец красный острый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

паста томатная — 2 ст. л.;

масло сливочное — 80 г;

сок томатный — 150 мл;

кинза, пучок — 1/2 шт.;

приправа "Хмели-сунели" — 1/2 ч. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Мякоть говядины помойте и нарежьте кусками. В сковороде разогрейте сливочное масло, положите мясо и обжарьте, часто перемешивая, до образования румяной корочки, около 10-15 минут. Лук очистите, нарежьте кубиками. Острый перец очистите от семян и нарежьте кусочками. Добавьте к говядине лук и перец. Помешивая, обжаривайте мясо и овощи на среднем огне, пока лук не станет мягким. Влейте в сковороду 2 стакана воды и доведите до кипения. Готовьте на небольшом огне под крышкой, пока мясо не станет мягким (1 час). Затем добавьте к мясу томатную пасту. Тщательно перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты, чтобы она сочеталась с мясом и овощами. Чеснок очистите и мелко нарежьте. Положите чеснок в мясо, поперчите и добавьте 0,5 ч. л. хмели-сунели. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите с них кожуру. Очищенные помидоры нарежьте ломтиками. Добавьте помидоры в сковороду и перемешайте. Налейте томатный сок, дайте закипеть, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте чашашули с томатом под крышкой 15 минут. Важно, чтобы куски мяса были мягкими и томатный соус стал гуще. Мелко нарежьте кинзу и половину ее добавьте в соус. Тушите мясо еще 2-3 минуты, затем снимите с огня.

Разложите чашашули в тарелки и посыпьте кинзой. Подавайте блюдо с хачапури по-аджарски.