Не думай о стаканчике - готовь сразу кувшин: домашний мохито за 2 минуты

Попробовав раз, вы будете готовить все время!

В начале XIX века у кубинских кафе появился особый коктейль под названием "Мохито". Жители Кубы могли бы хвастаться им как своим национальным напитком, но изобрели этот напиток злейшие враги кубинцев — американцы. Во время сухого закона американские бармены США приезжали именно сюда из-за отсутствия на Кубе сухого закона. Каково же было их разочарование, когда они узнали: любимого бурбона на острове вообще нет.

Разочарование не продолжалось долго. Американские бармены просто добавили к привычным ингредиентам ром и предлагали такой напиток посетителям местных. Сегодня приготовить домашнее мохито может каждый – рецепт от "Це Смак" не требует сложных ингредиентов и много времени. Но не рассчитывайте, что обойдетесь одним стаканчиком!

Как приготовить домашнее мохито

Ингредиенты:

ром – 40 мл;

лайм – 1 шт.;

мята – 7 шт.;

газировка — 150 мл;

коричневый сахар – 3 ч. л.;

лед – по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте мяту, обсушите, потолките до появления ярко выраженного аромата. Разрежьте лайм пополам. Половинку нарежьте дольками, а вторую отставьте – ее можно будет использовать для украшения. Пересыпьте мяту и нарезанный лайм в высокий стакан, добавьте сахар и белый ром, перемешайте. Всыпьте лед и залейте все газировкой. Украсить мятой и лаймом и подавайте домашний безалкогольный мохито.

Для детей есть особенный вариант — безалкогольный мохито. Он идеально утоляет жажду в летнюю жару.