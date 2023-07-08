Когда ужин нужен быстро: выручит чудо-рецепт
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На подготовку уйдут считанные минуты
Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из черствого хлеба. Этот способ предполагает замачивание и требует определенного количества времени. В противоположность делимся рецептом запеканки, которая готовится очень быстро. Уже через считанные минуты вы поставите ее в духовку.
Рецептом поделились на SHUBA. Самый быстрый вариант — если у холодильника уже готово куриное филе.
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе — 800 г
- Томаты – 3 шт.
- Лук порей – 2 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Мука пшеничная — 50 г
- Сметана — 150 г
- Прованские травы — 10 г
- Зелень — 20 г
- Соль, перец — по вкусу
- Панировочные сухари — 20 г
- Пармезан — 40 г
Способ приготовления:
- Отварное и остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Зелень помойте и измельчите.
- Лук-порей вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими полукольцами. Растопите масло на сковороде и обжарьте лук в течение 5 минут.
- Посыпьте лук мукой, перемешайте, добавьте сметану, прованские травы и зелень. Посолите, поперчите, перемешайте и снимите с огня.
- В сметанный соус уложите кусочки курятины, перемешайте и выложите массу в форму для запекания. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и разложите их на поверхности запеканки, посолите и поперчите.
- Смешайте панировочные сухари и тертый пармезан, посыпьте этой смесью помидоры. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C и запекайте 35-40 минут до золотистого цвета.
Эта запеканка подается горячей. Также мы рассказывали о том, как лишить горечи баклажаны.