Укр

Когда ужин нужен быстро: выручит чудо-рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень практичный рецепт блюда
Очень практичный рецепт блюда. Фото shuba.life

На подготовку уйдут считанные минуты

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из черствого хлеба. Этот способ предполагает замачивание и требует определенного количества времени. В противоположность делимся рецептом запеканки, которая готовится очень быстро. Уже через считанные минуты вы поставите ее в духовку.

Рецептом поделились на SHUBA. Самый быстрый вариант — если у холодильника уже готово куриное филе.

Ингредиенты:

  • Отварное куриное филе — 800 г
  • Томаты – 3 шт.
  • Лук порей – 2 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука пшеничная — 50 г
  • Сметана — 150 г
  • Прованские травы — 10 г
  • Зелень — 20 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Панировочные сухари — 20 г
  • Пармезан — 40 г

Способ приготовления:

  1. Отварное и остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Зелень помойте и измельчите.
  2. Лук-порей вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими полукольцами. Растопите масло на сковороде и обжарьте лук в течение 5 минут.
  3. Посыпьте лук мукой, перемешайте, добавьте сметану, прованские травы и зелень. Посолите, поперчите, перемешайте и снимите с огня.
  4. В сметанный соус уложите кусочки курятины, перемешайте и выложите массу в форму для запекания. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и разложите их на поверхности запеканки, посолите и поперчите.
  5. Смешайте панировочные сухари и тертый пармезан, посыпьте этой смесью помидоры. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C и запекайте 35-40 минут до золотистого цвета.

Эта запеканка подается горячей. Также мы рассказывали о том, как лишить горечи баклажаны.

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#Рецепт #Ужин #Курятина #Запеканка