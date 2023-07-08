Когда ужин нужен быстро: выручит чудо-рецепт

На подготовку уйдут считанные минуты

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из черствого хлеба. Этот способ предполагает замачивание и требует определенного количества времени. В противоположность делимся рецептом запеканки, которая готовится очень быстро. Уже через считанные минуты вы поставите ее в духовку.

Рецептом поделились на SHUBA. Самый быстрый вариант — если у холодильника уже готово куриное филе.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе — 800 г

Томаты – 3 шт.

Лук порей – 2 шт.

Масло сливочное — 50 г

Мука пшеничная — 50 г

Сметана — 150 г

Прованские травы — 10 г

Зелень — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Панировочные сухари — 20 г

Пармезан — 40 г

Способ приготовления:

Отварное и остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Зелень помойте и измельчите. Лук-порей вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими полукольцами. Растопите масло на сковороде и обжарьте лук в течение 5 минут. Посыпьте лук мукой, перемешайте, добавьте сметану, прованские травы и зелень. Посолите, поперчите, перемешайте и снимите с огня. В сметанный соус уложите кусочки курятины, перемешайте и выложите массу в форму для запекания. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и разложите их на поверхности запеканки, посолите и поперчите. Смешайте панировочные сухари и тертый пармезан, посыпьте этой смесью помидоры. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C и запекайте 35-40 минут до золотистого цвета.

Эта запеканка подается горячей. Также мы рассказывали о том, как лишить горечи баклажаны.