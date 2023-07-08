Бутерброды с этой намазкой исчезнут через секунду: рецепт невероятного бюджетного паштета

Особый привкус добавляют грибы

Раньше мы рассказывали, как готовить вкусную венгерскую намазку. Теперь предлагаем приготовить классический паштет из печени, но с особым ингредиентом, который придаст блюду особый вкус.

Этот паштет готовится очень просто. Лучше всего готовить сразу двойную, а то и тройную порцию.

Ингредиенты:

Куриная печень – 400 г

Сливочное масло – 150 г

Морковь – 1-2 шт.

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 5 шт.

Соль, перец – по вкусу

Мускатный орех – 1 щепотка

Сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

Чистим и мелко нарезаем овощи. Обжариваем их на сливочном масле до мягкости на умеренном огне. Печень промываем, срезаем пленки. Выкладываем в сковороду к овощам. На среднем огне обжариваем, помешивая, до готовности. Дайте полностью остыть. В это время обжариваем мелко нарезанные шампиньоны. Добавляем их в печень. Кладем размягченное масло. Блендером измельчаем до однородной массы. По вкусу солим, перчим, добавляем мускатный орех.

Этот паштет можно есть сразу, но гораздо вкуснее будет, если он остынет. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные котлетки из печени.