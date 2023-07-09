Три ингредиента и ни грамма муки: хитрый рецепт сладкого и пышного омлета
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Воздушное и пышное блюдо приготовить легко
Одним из лучших завтраков считается пышный омлет. Сытный и вкусный, с таким завтраком вы забудете голод до самого обеда.
"Це Смак" предлагает приготовить сладкий омлет всего из трех ингредиентов. Насыщенный молочный вкус пирога покорит в первую очередь самых маленьких и непременно вызовет ухмылку у взрослых. Кроме того, такой яичный пирог не содержит ни грамма муки, да и готовится в духовке – именно поэтому вы можете не переживать избыток калорий. Не откажите себе в удовольствии отведать такую пышную и вкусную выпечку и готовьте полезное, пышное блюдо вместе с детьми.
Как приготовить сладкий омлет
Ингредиенты на 5 порций:
- яйцо – 10 шт.;
- сахар – 220 г;
- молоко – 1,5 л;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Слегка взбейте яйца до однородности. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока сахар полностью не растворится.
- Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая.
- Глубокую форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и вылейте в нее смесь.
- Выпекайте яичный пирог при температуре 200 градусов в течение 50 минут.
Если обычный омлет вам кажется скучным, добавьте туда несколько ингредиентов — и ваш завтрак станет более разнообразным. Приятного аппетита!