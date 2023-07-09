Три ингредиента и ни грамма муки: хитрый рецепт сладкого и пышного омлета

Воздушное и пышное блюдо приготовить легко

Одним из лучших завтраков считается пышный омлет. Сытный и вкусный, с таким завтраком вы забудете голод до самого обеда.

"Це Смак" предлагает приготовить сладкий омлет всего из трех ингредиентов. Насыщенный молочный вкус пирога покорит в первую очередь самых маленьких и непременно вызовет ухмылку у взрослых. Кроме того, такой яичный пирог не содержит ни грамма муки, да и готовится в духовке – именно поэтому вы можете не переживать избыток калорий. Не откажите себе в удовольствии отведать такую пышную и вкусную выпечку и готовьте полезное, пышное блюдо вместе с детьми.

Как приготовить сладкий омлет

Ингредиенты на 5 порций:

яйцо – 10 шт.;

сахар – 220 г;

молоко – 1,5 л;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

Слегка взбейте яйца до однородности. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока сахар полностью не растворится. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Глубокую форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и вылейте в нее смесь. Выпекайте яичный пирог при температуре 200 градусов в течение 50 минут.

Если обычный омлет вам кажется скучным, добавьте туда несколько ингредиентов — и ваш завтрак станет более разнообразным. Приятного аппетита!