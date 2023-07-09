Заставит забыть о колбасе: рецепт запеченной свиной грудинки для самых занятых
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой рецепт потрясающего блюда
Свиная грудинка – это отличная альтернатива колбасе на бутербродах. Приготовив ее раз, вы и ваши близкие навсегда перестанут покупать сосиски в магазине.
Быстрый перекус, праздничный стол или пикник на даче — грудинка в фольге по рецепту "Мета" будет уместной везде. Она получится невероятно нежной, ароматной и потрясающе вкусной. Попробуйте — и будете готовить постоянно!
Как приготовить свиную грудинку в фольге
Ингредиенты:
- грудинка свиная – 1 кг;
- чеснок – 5 зубчиков;
- чеснок сушеный – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- паприка копченая – 1 ч. л.;
- перец черный молотый – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- соль – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Мясо обмыть под проточной водой, удалить излишки влаги бумажными полотенцами.
- Кусок мяса разрезать на 2 части. На каждой части необходимо сделать надрезы и вставить нарезанные кусочки чеснока.
- Оба куска мяса натереть солью и специями, обернуть фольгой и дать полежать в течение 1 часа.
- После запечь в разогретой до 190 градусов духовке в течение 80 минут. По истечению времени мясо открыть, полить образовавшимся соусом и оставить в духовке еще на 15-20 минут. Мясо будет готово, когда оно покроется золотистой корочкой.
- Дать мясу остыть при комнатной температуре и убрать в холодильник.
Такое блюдо подойдет для бутербродов. Его можно кушать с любимым гарниром или овощными салатами.