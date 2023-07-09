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Заставит забыть о колбасе: рецепт запеченной свиной грудинки для самых занятых

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Свиная грудинка уместна и на бутерброды, и к любимым гарнирам
Свиная грудинка уместна и на бутерброды, и к любимым гарнирам. Фото Depositphotos

Простой рецепт потрясающего блюда

Свиная грудинка – это отличная альтернатива колбасе на бутербродах. Приготовив ее раз, вы и ваши близкие навсегда перестанут покупать сосиски в магазине.

Быстрый перекус, праздничный стол или пикник на даче — грудинка в фольге по рецепту "Мета" будет уместной везде. Она получится невероятно нежной, ароматной и потрясающе вкусной. Попробуйте — и будете готовить постоянно!

Как приготовить свиную грудинку в фольге

Ингредиенты:

  • грудинка свиная – 1 кг;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • чеснок сушеный – 1 ч. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • паприка копченая – 1 ч. л.;
  • перец черный молотый – 1 ч. л.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • соль – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Мясо обмыть под проточной водой, удалить излишки влаги бумажными полотенцами.
  2. Кусок мяса разрезать на 2 части. На каждой части необходимо сделать надрезы и вставить нарезанные кусочки чеснока.
  3. Оба куска мяса натереть солью и специями, обернуть фольгой и дать полежать в течение 1 часа.
  4. После запечь в разогретой до 190 градусов духовке в течение 80 минут. По истечению времени мясо открыть, полить образовавшимся соусом и оставить в духовке еще на 15-20 минут. Мясо будет готово, когда оно покроется золотистой корочкой.
  5. Дать мясу остыть при комнатной температуре и убрать в холодильник.

Такое блюдо подойдет для бутербродов. Его можно кушать с любимым гарниром или овощными салатами.

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#Рецепт #Мясо #Готовим дома