Пельмени с украинской начинкой: рецепт, с которым вы проглотите язык

Удовольствие для души и праздник для живота

Вкусное, сытное и легкое в приготовление блюдо из теста с разными начинками – это непревзойденные пельмени. С мясом, овощами, сыром, ленивые пельмени — кажется, уже перепробовано все. Кроме пельменей с салом.

Мало кто сможет устоять перед такой вкуснятиной по рецепту Shuba. Уверены — такое блюдо ваши родные будут уплетать их со скоростью света.

Как приготовить пельмени с салом

Ингредиенты на 3 порции

Для теста:

мука пшеничная — 250 г;

масло подсолнечное рафинированное — 25 мл;

вода горячая — 120 мл;

соль — по вкусу.

Для начинки:

картофель — 4 шт.;

сало — 150 г;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Вскипятите воду и перелейте ее в миску, добавьте щепотку соли и подсолнечное масло. Всыпьте просеянную муку, замесите тесто. Сформируйте шар, заверните его в пищевую пленку и отложите. Для начинки помойте картофель, почистите и натрите на крупной терке. Лук очистите и измельчите. Свежее сало нарежьте мелкими кубиками в 3-4 мм. Все ингредиенты смешайте в миске и хорошо посолите по вкусу. Пропустите через пресс в смесь чеснок и перемешайте. Тесто раскатайте, сформируйте колбаску и разделите ее ножом на небольшие ровные кусочки — их должно получиться 25-30 штук. Посыпьте их мукой. Раскатайте куски теста в небольшие лепешки и выложите на них небольшое количество начинки. Слепите пельмени. В кипящую посоленную воду положите первую партию пельменей. Перемешайте и варите их на небольшом огне после всплывания 7 минут. В воду можно добавить сухие приправы или лавровый лист. Готовые пельмени достаньте шумовкой в тарелку и положите кусочек сливочного масла, добавьте зелень по вкусу. Так сварите все пельмени или заморозьте часть.

Подавайте пельмени с домашним соусом. Приятного аппетита!