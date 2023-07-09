Пельмени с украинской начинкой: рецепт, с которым вы проглотите язык
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Удовольствие для души и праздник для живота
Вкусное, сытное и легкое в приготовление блюдо из теста с разными начинками – это непревзойденные пельмени. С мясом, овощами, сыром, ленивые пельмени — кажется, уже перепробовано все. Кроме пельменей с салом.
Мало кто сможет устоять перед такой вкуснятиной по рецепту Shuba. Уверены — такое блюдо ваши родные будут уплетать их со скоростью света.
Как приготовить пельмени с салом
Ингредиенты на 3 порции
Для теста:
- мука пшеничная — 250 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 25 мл;
- вода горячая — 120 мл;
- соль — по вкусу.
Для начинки:
- картофель — 4 шт.;
- сало — 150 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду и перелейте ее в миску, добавьте щепотку соли и подсолнечное масло. Всыпьте просеянную муку, замесите тесто. Сформируйте шар, заверните его в пищевую пленку и отложите.
- Для начинки помойте картофель, почистите и натрите на крупной терке. Лук очистите и измельчите. Свежее сало нарежьте мелкими кубиками в 3-4 мм.
- Все ингредиенты смешайте в миске и хорошо посолите по вкусу. Пропустите через пресс в смесь чеснок и перемешайте.
- Тесто раскатайте, сформируйте колбаску и разделите ее ножом на небольшие ровные кусочки — их должно получиться 25-30 штук. Посыпьте их мукой.
- Раскатайте куски теста в небольшие лепешки и выложите на них небольшое количество начинки. Слепите пельмени.
- В кипящую посоленную воду положите первую партию пельменей. Перемешайте и варите их на небольшом огне после всплывания 7 минут. В воду можно добавить сухие приправы или лавровый лист.
- Готовые пельмени достаньте шумовкой в тарелку и положите кусочек сливочного масла, добавьте зелень по вкусу. Так сварите все пельмени или заморозьте часть.
Подавайте пельмени с домашним соусом. Приятного аппетита!