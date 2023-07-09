Чтобы летом не стоять у духовки: медовик в стакане вы приготовите за минуты

Такой вкуснятиной с удовольствием полакомиться каждый

Медовик – самый вкусный домашний торт, традиционно приготовленный со сметанным кремом. Если вы не хотите долго возиться с готовкой, держите вкусную замену этому торту.

Такой десерт по рецепту "Це Смак" – это не только красивый вариант подачи блюда, их еще и очень удобно есть. Приготовить такую вкуснятину настолько легко, что это может сделать любой. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить медовик без выпечки в стакане

Ингредиенты на 2 порции:

печенье – 90 г;

мед – 30 г;

сливочное масло – 25 г;

какао-порошок – 7 г;

сметана – 200 г;

чернослив – 2 ст. л.;

грецкие орехи – 2 ст. л.;

сахарная пудра – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В чашу блендера поместите печенье и какао-порошок. Измельчите все в крошку. Далее добавьте растопленное сливочное масло и жидкий мед. Ложкой перемешайте ингредиенты. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Если хотите, чтобы десерт был менее сладким, не добавляйте сахарную пудру. Чернослив и орехи измельчите. Первым слоем на дно стаканов выложите крошку. Немного утрамбуйте ее. Теперь сделайте слой из сметаны. Ее посыпьте черносливом и орехами. Затем снова крошка. Повторите слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Самым верхним должен быть слой крошки. Украсьте его листиком мяты. Отправьте десерт застывать в холодильник на 2 часа.

А вы знаете, как просто и быстро почистить грецкие орехи для такого десерта? Это можно сделать всего за два удара!