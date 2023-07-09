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Чтобы летом не стоять у духовки: медовик в стакане вы приготовите за минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Медовик в стакане - идеальный летний десерт
Медовик в стакане - идеальный летний десерт. Фото cesmak.info

Такой вкуснятиной с удовольствием полакомиться каждый

Медовик – самый вкусный домашний торт, традиционно приготовленный со сметанным кремом. Если вы не хотите долго возиться с готовкой, держите вкусную замену этому торту.

Такой десерт по рецепту "Це Смак" – это не только красивый вариант подачи блюда, их еще и очень удобно есть. Приготовить такую вкуснятину настолько легко, что это может сделать любой. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить медовик без выпечки в стакане

Ингредиенты на 2 порции:

  • печенье – 90 г;
  • мед – 30 г;
  • сливочное масло – 25 г;
  • какао-порошок – 7 г;
  • сметана – 200 г;
  • чернослив – 2 ст. л.;
  • грецкие орехи – 2 ст. л.;
  • сахарная пудра – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера поместите печенье и какао-порошок. Измельчите все в крошку. Далее добавьте растопленное сливочное масло и жидкий мед. Ложкой перемешайте ингредиенты.
  2. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Если хотите, чтобы десерт был менее сладким, не добавляйте сахарную пудру.
  3. Чернослив и орехи измельчите.
  4. Первым слоем на дно стаканов выложите крошку. Немного утрамбуйте ее. Теперь сделайте слой из сметаны. Ее посыпьте черносливом и орехами. Затем снова крошка.
  5. Повторите слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Самым верхним должен быть слой крошки. Украсьте его листиком мяты.
  6. Отправьте десерт застывать в холодильник на 2 часа.

А вы знаете, как просто и быстро почистить грецкие орехи для такого десерта? Это можно сделать всего за два удара!

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