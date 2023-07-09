Чтобы летом не стоять у духовки: медовик в стакане вы приготовите за минуты
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Такой вкуснятиной с удовольствием полакомиться каждый
Медовик – самый вкусный домашний торт, традиционно приготовленный со сметанным кремом. Если вы не хотите долго возиться с готовкой, держите вкусную замену этому торту.
Такой десерт по рецепту "Це Смак" – это не только красивый вариант подачи блюда, их еще и очень удобно есть. Приготовить такую вкуснятину настолько легко, что это может сделать любой. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить медовик без выпечки в стакане
Ингредиенты на 2 порции:
- печенье – 90 г;
- мед – 30 г;
- сливочное масло – 25 г;
- какао-порошок – 7 г;
- сметана – 200 г;
- чернослив – 2 ст. л.;
- грецкие орехи – 2 ст. л.;
- сахарная пудра – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В чашу блендера поместите печенье и какао-порошок. Измельчите все в крошку. Далее добавьте растопленное сливочное масло и жидкий мед. Ложкой перемешайте ингредиенты.
- Смешайте сметану с сахарной пудрой. Если хотите, чтобы десерт был менее сладким, не добавляйте сахарную пудру.
- Чернослив и орехи измельчите.
- Первым слоем на дно стаканов выложите крошку. Немного утрамбуйте ее. Теперь сделайте слой из сметаны. Ее посыпьте черносливом и орехами. Затем снова крошка.
- Повторите слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Самым верхним должен быть слой крошки. Украсьте его листиком мяты.
- Отправьте десерт застывать в холодильник на 2 часа.
А вы знаете, как просто и быстро почистить грецкие орехи для такого десерта? Это можно сделать всего за два удара!