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Как сделать шашлык на 100% безопасным: поможет интересный маринад

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рецепт маринада с красным вином
Рецепт маринада с красным вином. Фото taste.com.au

Вино в составе маринада поможет мясу дольше оставаться свежим

Сейчас самое время готовить ароматный шашлык. Если вы планируете выезд на природу, мясо лучше перевозить уже замаринованным.

Дело в том, что при длительной транспортировке в жаркий день в свежем мясе начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Маринад с использованием вина замедляет этот процесс. К нему можно добавить любые излюбленные специи. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 1 кг мяса
  • 500 мл красного сухого вина
  • 2 гвоздики
  • лавровый лист
  • 5 горошин черного перца
  • 3 веточки петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец, любимые специи

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем удобными кусками. Солим и оставляем в холодильнике.
  2. Мелко крошим чеснок, добавляем другие компоненты, хорошо перемешиваем.
  3. Ставим будущий маринад на небольшой огонь. Когда закипит, варим еще 2 мин. Снимаем с огня. Когда остынет, заливаем маринадом мясо. Оставляем мариноваться на 8–10 часов.

Теперь вы знаете, как приготовить шашлык, который переживет транспортировку в жару. Также мы делились рецептом вкусного соуса к шашлыку.

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#Рецепт #Соус #Шашлык #Маринад