Как сделать шашлык на 100% безопасным: поможет интересный маринад

Вино в составе маринада поможет мясу дольше оставаться свежим

Сейчас самое время готовить ароматный шашлык. Если вы планируете выезд на природу, мясо лучше перевозить уже замаринованным.

Дело в том, что при длительной транспортировке в жаркий день в свежем мясе начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Маринад с использованием вина замедляет этот процесс. К нему можно добавить любые излюбленные специи. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

1 кг мяса

500 мл красного сухого вина

2 гвоздики

лавровый лист

5 горошин черного перца

3 веточки петрушки

2 зубчика чеснока

соль, перец, любимые специи

Способ приготовления:

Мясо нарезаем удобными кусками. Солим и оставляем в холодильнике. Мелко крошим чеснок, добавляем другие компоненты, хорошо перемешиваем. Ставим будущий маринад на небольшой огонь. Когда закипит, варим еще 2 мин. Снимаем с огня. Когда остынет, заливаем маринадом мясо. Оставляем мариноваться на 8–10 часов.

Теперь вы знаете, как приготовить шашлык, который переживет транспортировку в жару. Также мы делились рецептом вкусного соуса к шашлыку.