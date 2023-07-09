Как сделать шашлык на 100% безопасным: поможет интересный маринад
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Вино в составе маринада поможет мясу дольше оставаться свежим
Сейчас самое время готовить ароматный шашлык. Если вы планируете выезд на природу, мясо лучше перевозить уже замаринованным.
Дело в том, что при длительной транспортировке в жаркий день в свежем мясе начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Маринад с использованием вина замедляет этот процесс. К нему можно добавить любые излюбленные специи. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 1 кг мяса
- 500 мл красного сухого вина
- 2 гвоздики
- лавровый лист
- 5 горошин черного перца
- 3 веточки петрушки
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец, любимые специи
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем удобными кусками. Солим и оставляем в холодильнике.
- Мелко крошим чеснок, добавляем другие компоненты, хорошо перемешиваем.
- Ставим будущий маринад на небольшой огонь. Когда закипит, варим еще 2 мин. Снимаем с огня. Когда остынет, заливаем маринадом мясо. Оставляем мариноваться на 8–10 часов.
Теперь вы знаете, как приготовить шашлык, который переживет транспортировку в жару. Также мы делились рецептом вкусного соуса к шашлыку.