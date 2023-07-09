Эта нереальная кабачковая закуска исчезнет со стола в секунду
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепный вариант закуски
Мы рассказывали, как готовить закусочные шарики из кабачка и мяса. Теперь делимся рецептом кабачков по-корейски. Этот пикантный и пряный салат получается невероятно вкусным и хрустящим.
Этот салат настолько вкусен, что и гости, и домашние останутся в полном восторге. Рецептом поделились на портале " Главред ".
Ингредиенты:
- Кабачки молодые — 4 шт.
- Морковь — 2 шт
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 1 чайная кровать
- Сахар — 2 чайные ложки
- Перец молотый
- Острый перец — по вкусу
- Масло
- Уксус 9% — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Кабачки хорошо помыть, если молодые плоды чистить не нужно. Натереть кабачки на терке для корейской моркови.
- Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить в кабачки. Морковь помыть, почистить и натереть на терке.
- Смешать кабачки, морковь и чеснок. Переложить все в лоток для продуктов. Добавить соль, сахар, чёрный перец и специи по вкусу. Перемешивать специи не нужно.
- 50 мл масла хорошо разогреть на сковороде, обязательно влить масло на специи. Только тогда масло и специи придадут невероятный аромат кабачкам по-корейски.
- Накрыть крышкой лоток, немного встряхнуть. Дальше всё хорошо перемешать и отправить в холодильник. Через 4 часа вкусный салат из кабачков готов.
Эти кабачки можно готовить и на зиму. Для этого в стерилизованные банки следует переложить готовый салат и хорошо закатать.