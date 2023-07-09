Эта нереальная кабачковая закуска исчезнет со стола в секунду

Великолепный вариант закуски

Мы рассказывали, как готовить закусочные шарики из кабачка и мяса. Теперь делимся рецептом кабачков по-корейски. Этот пикантный и пряный салат получается невероятно вкусным и хрустящим.

Этот салат настолько вкусен, что и гости, и домашние останутся в полном восторге. Рецептом поделились на портале " Главред ".

Ингредиенты:

Кабачки молодые — 4 шт.

Морковь — 2 шт

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 1 чайная кровать

Сахар — 2 чайные ложки

Перец молотый

Острый перец — по вкусу

Масло

Уксус 9% — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачки хорошо помыть, если молодые плоды чистить не нужно. Натереть кабачки на терке для корейской моркови. Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить в кабачки. Морковь помыть, почистить и натереть на терке. Смешать кабачки, морковь и чеснок. Переложить все в лоток для продуктов. Добавить соль, сахар, чёрный перец и специи по вкусу. Перемешивать специи не нужно. 50 мл масла хорошо разогреть на сковороде, обязательно влить масло на специи. Только тогда масло и специи придадут невероятный аромат кабачкам по-корейски. Накрыть крышкой лоток, немного встряхнуть. Дальше всё хорошо перемешать и отправить в холодильник. Через 4 часа вкусный салат из кабачков готов.

Эти кабачки можно готовить и на зиму. Для этого в стерилизованные банки следует переложить готовый салат и хорошо закатать.