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Эта нереальная кабачковая закуска исчезнет со стола в секунду

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Кусочки получаются пряными и хрустящими
Кусочки получаются пряными и хрустящими. Фото klopotenko.com

Великолепный вариант закуски

Мы рассказывали, как готовить закусочные шарики из кабачка и мяса. Теперь делимся рецептом кабачков по-корейски. Этот пикантный и пряный салат получается невероятно вкусным и хрустящим.

Этот салат настолько вкусен, что и гости, и домашние останутся в полном восторге. Рецептом поделились на портале " Главред ".

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые — 4 шт.
  • Морковь — 2 шт
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — 1 чайная кровать
  • Сахар — 2 чайные ложки
  • Перец молотый
  • Острый перец — по вкусу
  • Масло
  • Уксус 9% — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки хорошо помыть, если молодые плоды чистить не нужно. Натереть кабачки на терке для корейской моркови.
  2. Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить в кабачки. Морковь помыть, почистить и натереть на терке.
  3. Смешать кабачки, морковь и чеснок. Переложить все в лоток для продуктов. Добавить соль, сахар, чёрный перец и специи по вкусу. Перемешивать специи не нужно.
  4. 50 мл масла хорошо разогреть на сковороде, обязательно влить масло на специи. Только тогда масло и специи придадут невероятный аромат кабачкам по-корейски.
  5. Накрыть крышкой лоток, немного встряхнуть. Дальше всё хорошо перемешать и отправить в холодильник. Через 4 часа вкусный салат из кабачков готов.

Эти кабачки можно готовить и на зиму. Для этого в стерилизованные банки следует переложить готовый салат и хорошо закатать.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Салат #Закуска