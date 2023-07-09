Готовим конфеты с помощью фена: интересный рецепт сладостей
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Интересный вариант сладкого к чаю
Вы могли даже не подозревать, но для того чтобы приготовить вкусные конфеты, вам понадобится не только минимальный набор продуктов, но и совсем неожиданное устройство — фен. Также мы рассказывали, как приготовить дома ягодный мармелад.
Для конфет запаситесь свежими ягодами, например вишней, плиткой шоколада, формочкой для замораживания льда и тем же феном. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- свежие вишни
- плитка шоколада
Способ приготовления:
- Ягоды вымойте, обсушите и избавьтесь от косточек. Переложите их в ячейки формы для льда.
- Следующий на очереди – шоколад. Для того чтобы его растопить, нам и понадобится фен. Просто подержите плитку, не снимая с нее упаковку, под струей горячего воздуха.
- Впрочем, вы можете воспользоваться любым другим способом, чтобы растопить шоколад. Удобно будет поставить его на водяную баню или растопить в микроволновке.
- Осталось залить ягоды шоколадом. Форму отправляем в морозильную камеру до полного застывания.
Конфеты получаются вкусными. Также мы рассказывали, как приготовить дома маршмелоу со вкусом мяты.