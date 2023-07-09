Готовим конфеты с помощью фена: интересный рецепт сладостей

Интересный вариант сладкого к чаю

Вы могли даже не подозревать, но для того чтобы приготовить вкусные конфеты, вам понадобится не только минимальный набор продуктов, но и совсем неожиданное устройство — фен. Также мы рассказывали, как приготовить дома ягодный мармелад.

Для конфет запаситесь свежими ягодами, например вишней, плиткой шоколада, формочкой для замораживания льда и тем же феном. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

свежие вишни

плитка шоколада

Способ приготовления:

Ягоды вымойте, обсушите и избавьтесь от косточек. Переложите их в ячейки формы для льда. Следующий на очереди – шоколад. Для того чтобы его растопить, нам и понадобится фен. Просто подержите плитку, не снимая с нее упаковку, под струей горячего воздуха. Впрочем, вы можете воспользоваться любым другим способом, чтобы растопить шоколад. Удобно будет поставить его на водяную баню или растопить в микроволновке. Осталось залить ягоды шоколадом. Форму отправляем в морозильную камеру до полного застывания.

Конфеты получаются вкусными. Также мы рассказывали, как приготовить дома маршмелоу со вкусом мяты.