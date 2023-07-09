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Простой полезный ужин: экзотический вкус из самых обычных продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Запеканка получается очень вкусной
Запеканка получается очень вкусной. Фото shuba.life

Прекрасный вариант сытного ужина или обеда

Мы рассказывали, как готовить сытную запеканку с мясом. Но, если хочется чего-то более легкого и необычного, обратите внимание на этот рецепт полезного блюда с пшеном.

Пшено – крупа, богатая крахмалом и питательными свойствами, идеальна для приготовления здоровых и легких блюд. Она также является натуральным загустителем, поэтому запеканка будет хорошо держать форму. Если вам не хватает мяса, можно добавить готовую ветчину. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Пшено — 150 г
  • Брокколи — 300 г
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Фета — 120 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло сливочное — 20 г
  • Масло подсолнечное — 20 г

Способ приготовления:

  1. Пшено промойте и варите на маленьком огне в 300 мл подсоленной воды в течение 20 минут. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Затем дайте остыть.
  2. Броколи промойте, разберите на соцветия и варите в подсоленной воде несколько. Откиньте на дуршлаг, и сразу окуните в холодную воду.
  3. Яйца взбейте венчиком с солью и перцем. Фету измельчите вилкой. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте яичную массу, фету, чеснок и сметану. Посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Форму для запекания смажьте маслом и ровным слоем разложите в нем пшенную кашу. Сверху выложите брокколи и залейте яичной массой. Запекайте при температуре 180°C 20-25 минут.

Блюдо получается невероятно вкусным. Также мы рассказывали, как готовить пивной маринад к курице.

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#Рецепт #Овощи #Запеканка #Броколі