Простой полезный ужин: экзотический вкус из самых обычных продуктов
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Прекрасный вариант сытного ужина или обеда
Мы рассказывали, как готовить сытную запеканку с мясом. Но, если хочется чего-то более легкого и необычного, обратите внимание на этот рецепт полезного блюда с пшеном.
Пшено – крупа, богатая крахмалом и питательными свойствами, идеальна для приготовления здоровых и легких блюд. Она также является натуральным загустителем, поэтому запеканка будет хорошо держать форму. Если вам не хватает мяса, можно добавить готовую ветчину. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Пшено — 150 г
- Брокколи — 300 г
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Яйца куриные – 4 шт.
- Фета — 120 г
- Соль, перец — по вкусу
- Масло сливочное — 20 г
- Масло подсолнечное — 20 г
Способ приготовления:
- Пшено промойте и варите на маленьком огне в 300 мл подсоленной воды в течение 20 минут. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Затем дайте остыть.
- Броколи промойте, разберите на соцветия и варите в подсоленной воде несколько. Откиньте на дуршлаг, и сразу окуните в холодную воду.
- Яйца взбейте венчиком с солью и перцем. Фету измельчите вилкой. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте яичную массу, фету, чеснок и сметану. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Форму для запекания смажьте маслом и ровным слоем разложите в нем пшенную кашу. Сверху выложите брокколи и залейте яичной массой. Запекайте при температуре 180°C 20-25 минут.
Блюдо получается невероятно вкусным. Также мы рассказывали, как готовить пивной маринад к курице.