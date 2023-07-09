Простой полезный ужин: экзотический вкус из самых обычных продуктов

Прекрасный вариант сытного ужина или обеда

Мы рассказывали, как готовить сытную запеканку с мясом. Но, если хочется чего-то более легкого и необычного, обратите внимание на этот рецепт полезного блюда с пшеном.

Пшено – крупа, богатая крахмалом и питательными свойствами, идеальна для приготовления здоровых и легких блюд. Она также является натуральным загустителем, поэтому запеканка будет хорошо держать форму. Если вам не хватает мяса, можно добавить готовую ветчину. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Пшено — 150 г

Брокколи — 300 г

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Яйца куриные – 4 шт.

Фета — 120 г

Соль, перец — по вкусу

Масло сливочное — 20 г

Масло подсолнечное — 20 г

Способ приготовления:

Пшено промойте и варите на маленьком огне в 300 мл подсоленной воды в течение 20 минут. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Затем дайте остыть. Броколи промойте, разберите на соцветия и варите в подсоленной воде несколько. Откиньте на дуршлаг, и сразу окуните в холодную воду. Яйца взбейте венчиком с солью и перцем. Фету измельчите вилкой. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте яичную массу, фету, чеснок и сметану. Посолите, поперчите и перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и ровным слоем разложите в нем пшенную кашу. Сверху выложите брокколи и залейте яичной массой. Запекайте при температуре 180°C 20-25 минут.

Блюдо получается невероятно вкусным. Также мы рассказывали, как готовить пивной маринад к курице.