Фантастические "сластены": рецепт старинного украинского десерта от шеф-повара

Дети от этого блюда будут просто в восторге

Мы делились рецептом древнего украинского десерта — соложников. Теперь рассказываем, как приготовить еще один аутентичный десерт – сластены.

Рецептом с " Новым " поделился шеф Алекс Якутов. Это традиционное сладкое блюдо из манной каши, один из самых древних десертов украинской кухни считают сластены. Это жареные шарики из теста в кипящем масле. Еще в XIX веке украинский писатель Иван Котляревский называл их сластенами в своих произведениях.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 150 г

изюм – 40 г

молоко – 500 мл

манка – 100 г

лимонная цедра – 20 г

ванильный экстракт – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л. (для каши)

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

сахарная пудра или варенье – по вкусу

Приготовление блюда:

Сначала нужно сварить манную кашу на молоке с добавлением сахара. Когда каша загустеет, разделите ее на равные части, как тесто на пирожки. Важно: нужно делать это, пока манная каша еще теплая. Для начинки смешайте творог, изюм и лимонную цедру. Возьмите кусочек теста из манки, вложите начинку внутрь и сформируйте шарик. И так, пока не окончатся ингредиенты. Взбейте яйцо с солью. Намочите шарики в эту смесь. Влейте масло в разогретую сковороду и убавьте огонь до среднего. Выложите шарики и жарьте, пока они не станут золотистыми.

Выложите готовые сладости на тарелку. Подавайте с сахарной пудрой или вареньем. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный ягодный мармелад.