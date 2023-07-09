Фантастические "сластены": рецепт старинного украинского десерта от шеф-повара
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Дети от этого блюда будут просто в восторге
Мы делились рецептом древнего украинского десерта — соложников. Теперь рассказываем, как приготовить еще один аутентичный десерт – сластены.
Рецептом с " Новым " поделился шеф Алекс Якутов. Это традиционное сладкое блюдо из манной каши, один из самых древних десертов украинской кухни считают сластены. Это жареные шарики из теста в кипящем масле. Еще в XIX веке украинский писатель Иван Котляревский называл их сластенами в своих произведениях.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 150 г
- изюм – 40 г
- молоко – 500 мл
- манка – 100 г
- лимонная цедра – 20 г
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л. (для каши)
- яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
- сахарная пудра или варенье – по вкусу
Приготовление блюда:
- Сначала нужно сварить манную кашу на молоке с добавлением сахара. Когда каша загустеет, разделите ее на равные части, как тесто на пирожки. Важно: нужно делать это, пока манная каша еще теплая.
- Для начинки смешайте творог, изюм и лимонную цедру. Возьмите кусочек теста из манки, вложите начинку внутрь и сформируйте шарик. И так, пока не окончатся ингредиенты.
- Взбейте яйцо с солью. Намочите шарики в эту смесь.
- Влейте масло в разогретую сковороду и убавьте огонь до среднего. Выложите шарики и жарьте, пока они не станут золотистыми.
Выложите готовые сладости на тарелку. Подавайте с сахарной пудрой или вареньем. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный ягодный мармелад.