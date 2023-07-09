Все, что нужно – набросать в банку и закрутить: самый простой компот из черешни на зиму

Великолепная заготовка на зиму

Мы рассказывали, как варить густое черешневое варенье. Но это не единственное, что можно заготовить на зиму из этой сладкой ягоды.

Вместе с " 24 каналом " рекомендуем вам приготовить компот из черешни. Вкусные, сладкие черешни, закрытые в банке, предназначенные для того чтобы смаковать ими зимой. Компот, приготовленный по этому рецепту – это два в одном: сочные ягоды и отличный напиток.

Ингредиенты:

черешни;

сахар (4 столовые ложки на литровую банку);

вода.

Способ приготовления:

Черешни тщательно промойте, обсушите и удалите плодоножки. Разложите плоды в стерилизованные литровые банки. В каждую банку добавляем по 4 столовые ложки сахара. Черешни, засыпанные сахаром, залейте теплой кипяченой водой так, чтобы она их покрыла, и неплотно закройте банки ошпаренными подсушенными крышками. Пастеризуйте банки с черешнями: выставьте их в кастрюлю, устланную тканью. Залейте теплой водой на 3/4 высоты банки, доведите до кипения и с этого момента пастеризуйте 20-25 минут на слабом огне. По истечении этого времени банки с вишней достаньте из кастрюли, закрутите крышками. Оставьте остывать, перевернув вверх дном.

Когда остынут, не забудьте отнести в амбар или другое прохладное место хранения. Также мы рассказывали, чем заменить зонты укропа в консервации.