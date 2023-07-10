Полюбите больше хинкали: баклажанные рулетики по грузинскому рецепту разлетятся в два счета
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Простое, но вкусное и эффектное блюдо
Обычно рулетики из баклажанов с сыром подают в грузинских ресторанах. Но эта закуска так универсальна, что она будет уместна на любом столе. Простые в приготовлении, эти рулетики смотрятся очень эффектно.
"Це Смак" советует при выборе баклажанов для приготовления блюда обратить внимание на свежесть овоща: Он должен быть упругим, а кожура – блестящей. Выбирать лучше не длинные, а толстенькие баклажаны – в этом случае получится больше рулетиков. А если нарежете овощи тоненькими слайсами, закуска будет выглядеть еще аппетитнее.
Как приготовить рулетики из баклажанов с сыром
Ингредиенты на 5 порций:
- баклажан – 2 шт.;
- сыр – 200 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- кунжут – 60 г;
- помидор – 2 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- соль, зелень – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажаны тонкими пластинами и выложите их на застеленный пергаментом противень. Смажьте кусочки овоща растительным маслом, посолите и отправьте в духовой шкаф на 15 минут при температуре 180 °С.
- Для начинки смешайте в блендере творог, грецкие орехи, зелень, чеснок и немного соли.
- Поджарьте кунжут на сковороде до золотистого цвета. Помидор нарежьте полукруглыми кусочками.
- Теперь сформируйте рулетики. На пластинку баклажана равномерно выложите творожную начинку и кусочек помидора. Сверните рулет и обваляйте его в кунжуте.
Рулетики из баклажанов с чесноком можно украсить зеленью или зернами граната. Закуска сочетается с клюквенным или другим любимым соусом. Перед подачей на стол дайте блюду настояться пару часов в холодильнике.