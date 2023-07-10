Укр

Кабачки будут уходить килограммами: готовим невероятный рулет с грибной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабачковый рулет с грибной начинкой - лучшая сезонная закуска
Кабачковый рулет с грибной начинкой - лучшая сезонная закуска. Фото babusyni-retsepty

Кабачковый рулет покорит сердца всех

Из кабачков можно готовить не только вкусные оладьи, овощные рагу или салаты на зиму, но и потрясающие закуски. Именно такой закуской и является рулет. Начинка в нем может быть совершенно разной: сыр, овощи, специи и зелень — главное, чтобы все ингредиенты отлично сочетались между собой.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим такой рулет с грибной начинкой. Сочное, нежное и вкусное блюдо не оставит никого равнодушным.

Как приготовить кабачковый рулет с грибной начинкой

Ингредиенты:

  • кабачок – 400 г;
  • яйцо – 4 шт.;
  • мука – 120 г;
  • шампиньоны – 400 г;
  • сыр – 100-120 г;
  • сметана – 2 ст.л.;
  • укроп – пучок;
  • подсолнечное масло;
  • соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Обжариваем шампиньоны на среднем огне около 5 минут.
  2. Натираем кабачки и отжимаем их от излишнего сока. Выкладываем в глубокую тарелку и добавляем яйца.
  3. Далее добавляем пучок укропа, соль, перец и муку. Перемешиваем до однородной консистенции – тесто должно получиться как густая сметана.
  4. К грибам добавляем соль и сметану. Перемешиваем и тушим без крышки на среднем огне до испарения влаги.
  5. На противень выкладываем пергамент и смазываем растительным маслом. Выливаем тесто и равномерно распределяем. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  6. Когда рулет остынет, перекладываем его на пищевую пленку и снимаем пергамент.
  7. Заворачиваем ингредиенты в рулет. Переводим рулет швом вниз в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Сверху выкладываем на рулет полоски сыра. Ставим его в духовку на 5 минут, чтобы сыра расплавился.

Кстати, твердый сыр для такого кабачкового рулета можно приготовить дома. Вам понадобиться только три ингредиента и немного времени.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Рулет #Грибы #Готовим дома