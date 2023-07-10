Кабачки будут уходить килограммами: готовим невероятный рулет с грибной начинкой

Кабачковый рулет покорит сердца всех

Из кабачков можно готовить не только вкусные оладьи, овощные рагу или салаты на зиму, но и потрясающие закуски. Именно такой закуской и является рулет. Начинка в нем может быть совершенно разной: сыр, овощи, специи и зелень — главное, чтобы все ингредиенты отлично сочетались между собой.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим такой рулет с грибной начинкой. Сочное, нежное и вкусное блюдо не оставит никого равнодушным.

Как приготовить кабачковый рулет с грибной начинкой

Ингредиенты:

кабачок – 400 г;

яйцо – 4 шт.;

мука – 120 г;

шампиньоны – 400 г;

сыр – 100-120 г;

сметана – 2 ст.л.;

укроп – пучок;

подсолнечное масло;

соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Обжариваем шампиньоны на среднем огне около 5 минут. Натираем кабачки и отжимаем их от излишнего сока. Выкладываем в глубокую тарелку и добавляем яйца. Далее добавляем пучок укропа, соль, перец и муку. Перемешиваем до однородной консистенции – тесто должно получиться как густая сметана. К грибам добавляем соль и сметану. Перемешиваем и тушим без крышки на среднем огне до испарения влаги. На противень выкладываем пергамент и смазываем растительным маслом. Выливаем тесто и равномерно распределяем. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Когда рулет остынет, перекладываем его на пищевую пленку и снимаем пергамент. Заворачиваем ингредиенты в рулет. Переводим рулет швом вниз в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Сверху выкладываем на рулет полоски сыра. Ставим его в духовку на 5 минут, чтобы сыра расплавился.

Кстати, твердый сыр для такого кабачкового рулета можно приготовить дома. Вам понадобиться только три ингредиента и немного времени.