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Вкусный ужин из трех ингредиентов: идеальный рецепт курицы в духовке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусный ужин из курицы и капусты - это просто
Вкусный ужин из курицы и капусты - это просто. Фото cesmak.info

Ни дорогих продуктов, ни суеты на кухне

Запекание мяса в духовке чаще всего проще, чем жарка на сковороде и требует меньшего внимания. Блюда получаются более диетическими и более нежными. Но если вы хотите сделать ваш ужин супервкусным, этот рецепт для вас.

Курица с капустой в духовке по рецепту "Це Смак" — это не только нежное и ароматное блюдо, но и "2 в 1" — мясо и гарнир. Румяная мясная корочка и яркий вкус капусты не оставит вас равнодушными. Попробуем?

Как приготовить курицу с капустой в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

  • капуста белокочанная – 1 шт.;
  • куриный окорок – 4 шт.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте капусту на пластины толщиной несколько сантиметров и выложите пластинами весь противень.
  2. Посолите и поперчите овощную подушку, сверху уложите куриные окорочка.
  3. Пропустите через пресс или натрите чеснок, смешайте его с маслом, солью, перцем или приправами по своему вкусу. Полученной смесью смажьте окорочка.
  4. Выпекайте курицу в духовке 45 минут при 180 градусах.

Блюдо готово. Подавать его можно с любимым овощным салатом. Приятного аппетита!

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