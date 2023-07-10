Вкусный ужин из трех ингредиентов: идеальный рецепт курицы в духовке

Ни дорогих продуктов, ни суеты на кухне

Запекание мяса в духовке чаще всего проще, чем жарка на сковороде и требует меньшего внимания. Блюда получаются более диетическими и более нежными. Но если вы хотите сделать ваш ужин супервкусным, этот рецепт для вас.

Курица с капустой в духовке по рецепту "Це Смак" — это не только нежное и ароматное блюдо, но и "2 в 1" — мясо и гарнир. Румяная мясная корочка и яркий вкус капусты не оставит вас равнодушными. Попробуем?

Как приготовить курицу с капустой в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

капуста белокочанная – 1 шт.;

куриный окорок – 4 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте капусту на пластины толщиной несколько сантиметров и выложите пластинами весь противень. Посолите и поперчите овощную подушку, сверху уложите куриные окорочка. Пропустите через пресс или натрите чеснок, смешайте его с маслом, солью, перцем или приправами по своему вкусу. Полученной смесью смажьте окорочка. Выпекайте курицу в духовке 45 минут при 180 градусах.

Блюдо готово. Подавать его можно с любимым овощным салатом. Приятного аппетита!