Вкусный ужин из трех ингредиентов: идеальный рецепт курицы в духовке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Ни дорогих продуктов, ни суеты на кухне
Запекание мяса в духовке чаще всего проще, чем жарка на сковороде и требует меньшего внимания. Блюда получаются более диетическими и более нежными. Но если вы хотите сделать ваш ужин супервкусным, этот рецепт для вас.
Курица с капустой в духовке по рецепту "Це Смак" — это не только нежное и ароматное блюдо, но и "2 в 1" — мясо и гарнир. Румяная мясная корочка и яркий вкус капусты не оставит вас равнодушными. Попробуем?
Как приготовить курицу с капустой в духовке
Ингредиенты на 4 порции:
- капуста белокочанная – 1 шт.;
- куриный окорок – 4 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту на пластины толщиной несколько сантиметров и выложите пластинами весь противень.
- Посолите и поперчите овощную подушку, сверху уложите куриные окорочка.
- Пропустите через пресс или натрите чеснок, смешайте его с маслом, солью, перцем или приправами по своему вкусу. Полученной смесью смажьте окорочка.
- Выпекайте курицу в духовке 45 минут при 180 градусах.
Блюдо готово. Подавать его можно с любимым овощным салатом. Приятного аппетита!