Раз-два - и готово: потрясающий рецепт закуски из пары кабачков и трех ложек сметаны
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Потрясающий рецепт, который пробудит вашу фантазию
Кабачок по праву можно назвать главным овощем сезона, ведь из него можно приготовить множество вкусных и простых в приготовлении блюд. Если к ним добавить зелень, сметану и специи – получится удивительное угощение для сытного обеда или ужина.
Такая закуска по рецепту "Попоїсти" готовится просто и быстро. При желании в сметанный соус можно добавить натертый плавленый сыр, твердый сыр или вареное яйцо. При подаче на кабачки можно положить порезанный помидор. В любом случае приготовьтесь: какое количество ингредиентов вы бы не взяли, блюдо получится настолько вкусным, что придется готовить добавку.
Как приготовить закуску из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- укроп – 0.5 пучка;
- петрушка (зелень) – 0.5 пучка
- соль, перец черный молотый, смесь специй – по своему вкусу;
- сметана 20% или майонез – 3 ст. л.;
- чеснок – 4 зубчика.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, режем ломтиками. Каждый ломтик надрезаем в виде решетки как на мясо на барбекю.
- Сметану смешиваем с солью, тертым чесноком, ароматными травами, разными специями.
- Ломтики кабачка выкладываем в форму, каждую смазываем сметанной массой.
- Запекаем в духовке при 180 около 20 минут, но смотрите по духовке.
- Перед подачей посыпаем измельченной зеленью.
Подавайте такие кабачки к любимой курице по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!