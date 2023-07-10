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Раз-два - и готово: потрясающий рецепт закуски из пары кабачков и трех ложек сметаны

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачки в сметанном соусе прочно займут свое место на столе и в вашем сердце
Кабачки в сметанном соусе прочно займут свое место на столе и в вашем сердце. Фото popoisty.com

Потрясающий рецепт, который пробудит вашу фантазию

Кабачок по праву можно назвать главным овощем сезона, ведь из него можно приготовить множество вкусных и простых в приготовлении блюд. Если к ним добавить зелень, сметану и специи – получится удивительное угощение для сытного обеда или ужина.

Такая закуска по рецепту "Попоїсти" готовится просто и быстро. При желании в сметанный соус можно добавить натертый плавленый сыр, твердый сыр или вареное яйцо. При подаче на кабачки можно положить порезанный помидор. В любом случае приготовьтесь: какое количество ингредиентов вы бы не взяли, блюдо получится настолько вкусным, что придется готовить добавку.

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • укроп – 0.5 пучка;
  • петрушка (зелень) – 0.5 пучка
  • соль, перец черный молотый, смесь специй – по своему вкусу;
  • сметана 20% или майонез – 3 ст. л.;
  • чеснок – 4 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, режем ломтиками. Каждый ломтик надрезаем в виде решетки как на мясо на барбекю.
  2. Сметану смешиваем с солью, тертым чесноком, ароматными травами, разными специями.
  3. Ломтики кабачка выкладываем в форму, каждую смазываем сметанной массой.
  4. Запекаем в духовке при 180 около 20 минут, но смотрите по духовке.
  5. Перед подачей посыпаем измельченной зеленью.

Подавайте такие кабачки к любимой курице по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома