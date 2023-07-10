Раз-два - и готово: потрясающий рецепт закуски из пары кабачков и трех ложек сметаны

Потрясающий рецепт, который пробудит вашу фантазию

Кабачок по праву можно назвать главным овощем сезона, ведь из него можно приготовить множество вкусных и простых в приготовлении блюд. Если к ним добавить зелень, сметану и специи – получится удивительное угощение для сытного обеда или ужина.

Такая закуска по рецепту "Попоїсти" готовится просто и быстро. При желании в сметанный соус можно добавить натертый плавленый сыр, твердый сыр или вареное яйцо. При подаче на кабачки можно положить порезанный помидор. В любом случае приготовьтесь: какое количество ингредиентов вы бы не взяли, блюдо получится настолько вкусным, что придется готовить добавку.

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

укроп – 0.5 пучка;

петрушка (зелень) – 0.5 пучка

соль, перец черный молотый, смесь специй – по своему вкусу;

сметана 20% или майонез – 3 ст. л.;

чеснок – 4 зубчика.

Способ приготовления:

Кабачки моем, режем ломтиками. Каждый ломтик надрезаем в виде решетки как на мясо на барбекю. Сметану смешиваем с солью, тертым чесноком, ароматными травами, разными специями. Ломтики кабачка выкладываем в форму, каждую смазываем сметанной массой. Запекаем в духовке при 180 около 20 минут, но смотрите по духовке. Перед подачей посыпаем измельченной зеленью.

Подавайте такие кабачки к любимой курице по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!