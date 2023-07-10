Вкусно, как у бабушки: рецепт пирога из песочного теста с вишнями
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С таким пирогом вы выпьете весь чай дома
Вишня — это не просто очень вкусная ягода, это еще и идеальная начинка для пирога. Пирог с вишней — это беспроигрышный вариант, если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное к чаю. Пироги с вишней всегда получаются вкусные, ароматные и съедаются до последней крошки.
А помните, какой вкусный пирог с вишнями был у бабушки? Именно такую выпечку вместе с UAportal сегодня приготовим. Таким десертом из песочного теста вы с удовольствием будете наслаждаться вместе со всей семьей.
Как приготовить открытый пирог из песочного теста с вишнями
Ингредиенты:
- мука – 200 г;
- сливочное масло – 125 г;
- сахар – 1 ч. л.;
- холодная вода – 4 ст. л.;
- соль – щепотка;
- вишни – 0,5 кг;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Предварительно остывшее сливочное масло необходимо растереть с сахаром, мукой и щепоткой соли до образования крошки. Это можно делать руками или блендером.
- К смеси нужно добавить холодную воду. Тесто нужно вымешивать до получения гладкой смеси. Готовое тесто следует завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
- Тем временем необходимо помыть вишню, удалить хвостики и косточки и перемешать ягоды с крахмалом.
- Тесто раскатать до тонкого коржа.
- Духовку разогреть до 160 градусов. Противень следует застелить пергаментом, переложить на него лепешку. На тесто нужно выложить вишни, но оставить края для бортиков.
- Ягоды необходимо присыпать сахаром, а затем образовать из свободного теста бортики. Пирог необходимо выпекать в духовке 25-30 минут до золотистого цвета.
Подавайте пирог с вишнями с любимым напитком и наслаждайтесь. Приятного аппетита!