Вкусно, как у бабушки: рецепт пирога из песочного теста с вишнями

С таким пирогом вы выпьете весь чай дома

Вишня — это не просто очень вкусная ягода, это еще и идеальная начинка для пирога. Пирог с вишней — это беспроигрышный вариант, если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное к чаю. Пироги с вишней всегда получаются вкусные, ароматные и съедаются до последней крошки.

А помните, какой вкусный пирог с вишнями был у бабушки? Именно такую выпечку вместе с UAportal сегодня приготовим. Таким десертом из песочного теста вы с удовольствием будете наслаждаться вместе со всей семьей.

Как приготовить открытый пирог из песочного теста с вишнями

Ингредиенты:

мука – 200 г;

сливочное масло – 125 г;

сахар – 1 ч. л.;

холодная вода – 4 ст. л.;

соль – щепотка;

вишни – 0,5 кг;

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Предварительно остывшее сливочное масло необходимо растереть с сахаром, мукой и щепоткой соли до образования крошки. Это можно делать руками или блендером. К смеси нужно добавить холодную воду. Тесто нужно вымешивать до получения гладкой смеси. Готовое тесто следует завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут. Тем временем необходимо помыть вишню, удалить хвостики и косточки и перемешать ягоды с крахмалом. Тесто раскатать до тонкого коржа. Духовку разогреть до 160 градусов. Противень следует застелить пергаментом, переложить на него лепешку. На тесто нужно выложить вишни, но оставить края для бортиков. Ягоды необходимо присыпать сахаром, а затем образовать из свободного теста бортики. Пирог необходимо выпекать в духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

Подавайте пирог с вишнями с любимым напитком и наслаждайтесь. Приятного аппетита!