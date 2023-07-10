Рулетики из баклажан со вкуснейшей начинкой: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

Простая в приготовлении закуска

Один из самых простых в приготовлении овощей – баклажан. Его можно вкусно запекать, солить, делать салаты, готовить на мангале, делать вкусную икру на зиму. Еще их квасят и делают острые соусы, а также консервируют со специями и чесноком.

Сегодня приготовим потрясающие рулетики из баклажан. Приготовить их невероятно просто, но получается такая закуска настолько вкусной, что перед ними вряд ли может кто-то устоять. "Главред" рассказал о главном секрете таких баклажан — их необходимо порезать самыми тонкими кусочками, а готовить их желательно на гриле.

Как приготовить рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт

сыр фета или филадельфия — 250 гр;

грецкие орехи;

чеснок, зелень, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны хорошо помыть и порезать тонкими длинными кусочками. Разогреть сковороду гриль, смазать маслом, и обжарить с двух сторон до готовности. Посолить по вкусу. Зубчик чеснока натереть или мелко порубить. Кинзу, петрушку, укроп помыть, мелко порезать и смешать с зеленью. Зелень можно измельчить в блендере с чесноком и орехами. Сыр смешать с зеленью и чесноком. Хорошо перемешать начинку для рулетиков из баклажанов. Выложить на каждый баклажан начинку и завернуть в рулетик. Украсить их шпажкой и отправить в холодильник, чтобы охладились.

Подавайте такую закуску к любимым рыбным или мясным блюдам. Приятного аппетита!