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Рулетики из баклажан со вкуснейшей начинкой: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Идеальное летнее блюдо - рулеты из баклажан
Идеальное летнее блюдо - рулеты из баклажан. Фото Depositphotos

Простая в приготовлении закуска

Один из самых простых в приготовлении овощей – баклажан. Его можно вкусно запекать, солить, делать салаты, готовить на мангале, делать вкусную икру на зиму. Еще их квасят и делают острые соусы, а также консервируют со специями и чесноком.

Сегодня приготовим потрясающие рулетики из баклажан. Приготовить их невероятно просто, но получается такая закуска настолько вкусной, что перед ними вряд ли может кто-то устоять. "Главред" рассказал о главном секрете таких баклажан — их необходимо порезать самыми тонкими кусочками, а готовить их желательно на гриле.

Как приготовить рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт
  • сыр фета или филадельфия — 250 гр;
  • грецкие орехи;
  • чеснок, зелень, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны хорошо помыть и порезать тонкими длинными кусочками.
  2. Разогреть сковороду гриль, смазать маслом, и обжарить с двух сторон до готовности. Посолить по вкусу.
  3. Зубчик чеснока натереть или мелко порубить.
  4. Кинзу, петрушку, укроп помыть, мелко порезать и смешать с зеленью.
  5. Зелень можно измельчить в блендере с чесноком и орехами.
  6. Сыр смешать с зеленью и чесноком. Хорошо перемешать начинку для рулетиков из баклажанов.
  7. Выложить на каждый баклажан начинку и завернуть в рулетик.
  8. Украсить их шпажкой и отправить в холодильник, чтобы охладились.

Подавайте такую закуску к любимым рыбным или мясным блюдам. Приятного аппетита!

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