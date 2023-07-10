Рулетики из баклажан со вкуснейшей начинкой: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики
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Простая в приготовлении закуска
Один из самых простых в приготовлении овощей – баклажан. Его можно вкусно запекать, солить, делать салаты, готовить на мангале, делать вкусную икру на зиму. Еще их квасят и делают острые соусы, а также консервируют со специями и чесноком.
Сегодня приготовим потрясающие рулетики из баклажан. Приготовить их невероятно просто, но получается такая закуска настолько вкусной, что перед ними вряд ли может кто-то устоять. "Главред" рассказал о главном секрете таких баклажан — их необходимо порезать самыми тонкими кусочками, а готовить их желательно на гриле.
Как приготовить рулетики из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт
- сыр фета или филадельфия — 250 гр;
- грецкие орехи;
- чеснок, зелень, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны хорошо помыть и порезать тонкими длинными кусочками.
- Разогреть сковороду гриль, смазать маслом, и обжарить с двух сторон до готовности. Посолить по вкусу.
- Зубчик чеснока натереть или мелко порубить.
- Кинзу, петрушку, укроп помыть, мелко порезать и смешать с зеленью.
- Зелень можно измельчить в блендере с чесноком и орехами.
- Сыр смешать с зеленью и чесноком. Хорошо перемешать начинку для рулетиков из баклажанов.
- Выложить на каждый баклажан начинку и завернуть в рулетик.
- Украсить их шпажкой и отправить в холодильник, чтобы охладились.
Подавайте такую закуску к любимым рыбным или мясным блюдам. Приятного аппетита!