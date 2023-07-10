Этот аромат может свести с ума: рецепт закарпатской грибной ухи

Блюдо получается очень ароматным

Мы рассказывали, как готовить аутентичный украинский десерт — сытные сластены из манной крупы с сыром. Теперь делимся рецептом настоящей закарпатской грибной ухи.

В блюдо входят сушеные грибы – именно они дают неповторимый аромат, заставляющий съедать миску за миской. Как готовить уху, рассказали на портале smachnonews.24tv.ua. На это уйдет немного времени, но результат того стоит.

Ингредиенты:

100 г белых сушеных грибов;

4 картофелины;

морковь;

репчатый лук;

масло для жарки;

петрушка;

чеснок;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Сушеные грибы замачиваем в холодной воде на несколько часов, чтобы они размокли. В глубокой кастрюле отвариваем грибы на маленьком огне один час. На разогретой сковороде с маслом поджариваем очищенный и порезанный кубиками картофель, измельченный кубиками лук и морковь, натертый на терке. Посолите, поперчите суп, добавьте ароматный перец, лавровый лист. Варите суп еще минут 10. В конце добавьте выжатый пресс и припущенный на масле чеснок и измельченную зелень.

Блюдо получается очень ароматным. Это отличный вариант легкого летнего супчика. Также мы рассказывали, как готовить вкусные овсяные булочки – их будет вкусно есть с ухой вместо хлеба.