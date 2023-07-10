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Этот аромат может свести с ума: рецепт закарпатской грибной ухи

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
На запах этой ухи збегутся все соседи
На запах этой ухи збегутся все соседи. Фото РБК-Украина

Блюдо получается очень ароматным

Мы рассказывали, как готовить аутентичный украинский десерт — сытные сластены из манной крупы с сыром. Теперь делимся рецептом настоящей закарпатской грибной ухи.

В блюдо входят сушеные грибы – именно они дают неповторимый аромат, заставляющий съедать миску за миской. Как готовить уху, рассказали на портале smachnonews.24tv.ua. На это уйдет немного времени, но результат того стоит.

Ингредиенты:

  • 100 г белых сушеных грибов;
  • 4 картофелины;
  • морковь;
  • репчатый лук;
  • масло для жарки;
  • петрушка;
  • чеснок;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы замачиваем в холодной воде на несколько часов, чтобы они размокли. В глубокой кастрюле отвариваем грибы на маленьком огне один час.
  2. На разогретой сковороде с маслом поджариваем очищенный и порезанный кубиками картофель, измельченный кубиками лук и морковь, натертый на терке. Посолите, поперчите суп, добавьте ароматный перец, лавровый лист.
  3. Варите суп еще минут 10. В конце добавьте выжатый пресс и припущенный на масле чеснок и измельченную зелень.

Блюдо получается очень ароматным. Это отличный вариант легкого летнего супчика. Также мы рассказывали, как готовить вкусные овсяные булочки – их будет вкусно есть с ухой вместо хлеба.

Теги:
#Рецепт #Суп #Закарпатья #Гриб