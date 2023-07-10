Этот аромат может свести с ума: рецепт закарпатской грибной ухи
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Блюдо получается очень ароматным
Мы рассказывали, как готовить аутентичный украинский десерт — сытные сластены из манной крупы с сыром. Теперь делимся рецептом настоящей закарпатской грибной ухи.
В блюдо входят сушеные грибы – именно они дают неповторимый аромат, заставляющий съедать миску за миской. Как готовить уху, рассказали на портале smachnonews.24tv.ua. На это уйдет немного времени, но результат того стоит.
Ингредиенты:
- 100 г белых сушеных грибов;
- 4 картофелины;
- морковь;
- репчатый лук;
- масло для жарки;
- петрушка;
- чеснок;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Сушеные грибы замачиваем в холодной воде на несколько часов, чтобы они размокли. В глубокой кастрюле отвариваем грибы на маленьком огне один час.
- На разогретой сковороде с маслом поджариваем очищенный и порезанный кубиками картофель, измельченный кубиками лук и морковь, натертый на терке. Посолите, поперчите суп, добавьте ароматный перец, лавровый лист.
- Варите суп еще минут 10. В конце добавьте выжатый пресс и припущенный на масле чеснок и измельченную зелень.
Блюдо получается очень ароматным. Это отличный вариант легкого летнего супчика. Также мы рассказывали, как готовить вкусные овсяные булочки – их будет вкусно есть с ухой вместо хлеба.