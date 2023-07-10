Самый простой сытный ужин: рецепт фантастически легкой запеканки

Готовится просто и из доступных продуктов

Мы рассказывали, как приготовить запеканку на гарнир — с пшеном и брокколи. Теперь делимся простым рецептом сытной рисовой запеканки с ветчиной.

Благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается нежным, а за пикантный вкус отвечают мясо и жареные овощи. Рецептом поделились на портале Shuba.

Ингредиенты:

Рис длинный – 250 г

Ветчина — 250 г

Моцарелла — 250 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Оливковое масло — 60 мл

Соль, перец, зелень — по вкусу

Сливки — 500 мл

Яйца куриные – 1 шт.

Мука пшеничная — 20 г

Пармезан — 80 г

Способ приготовления:

Рис промойте и варите в подсоленной воде 20 минут. Затем дайте остыть. Очистите лук и морковь и мелко нашинкуйте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте овощи до мягкости в течение 7-8 минут. Ветчину и моцареллу нарежьте мелким кубиком. Зелень помойте и измельчите. В миске взбейте яйцо со сливками, добавьте лук с морковью, моцареллу, ветчину, рис и измельченную зелень. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Форму для запекания смажьте маслом, переложите в нее рисовую массу и разровняйте поверхность. Посыпьте тертым пармезаном и запекайте 30 минут при температуре 180°C до золотистого цвета.

Уже перед подачей горячую запеканку посыпьте мелко порубленной зеленью так ароматы смешаются. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть компот из черешен на зиму.