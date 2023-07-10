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Самый простой сытный ужин: рецепт фантастически легкой запеканки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Блюдо получается невероятно нежным
Блюдо получается невероятно нежным. Фото shuba.life

Готовится просто и из доступных продуктов

Мы рассказывали, как приготовить запеканку на гарнир — с пшеном и брокколи. Теперь делимся простым рецептом сытной рисовой запеканки с ветчиной.

Благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается нежным, а за пикантный вкус отвечают мясо и жареные овощи. Рецептом поделились на портале Shuba.

Ингредиенты:

  • Рис длинный – 250 г
  • Ветчина — 250 г
  • Моцарелла — 250 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Оливковое масло — 60 мл
  • Соль, перец, зелень — по вкусу
  • Сливки — 500 мл
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Мука пшеничная — 20 г
  • Пармезан — 80 г

Способ приготовления:

  1. Рис промойте и варите в подсоленной воде 20 минут. Затем дайте остыть.
  2. Очистите лук и морковь и мелко нашинкуйте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте овощи до мягкости в течение 7-8 минут.
  3. Ветчину и моцареллу нарежьте мелким кубиком. Зелень помойте и измельчите.
  4. В миске взбейте яйцо со сливками, добавьте лук с морковью, моцареллу, ветчину, рис и измельченную зелень. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.
  5. Форму для запекания смажьте маслом, переложите в нее рисовую массу и разровняйте поверхность. Посыпьте тертым пармезаном и запекайте 30 минут при температуре 180°C до золотистого цвета.

Уже перед подачей горячую запеканку посыпьте мелко порубленной зеленью так ароматы смешаются. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть компот из черешен на зиму.

Теги:
#Рецепт #Ветчина #Запеканка #Злак