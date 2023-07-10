Самый простой сытный ужин: рецепт фантастически легкой запеканки
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Готовится просто и из доступных продуктов
Мы рассказывали, как приготовить запеканку на гарнир — с пшеном и брокколи. Теперь делимся простым рецептом сытной рисовой запеканки с ветчиной.
Благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается нежным, а за пикантный вкус отвечают мясо и жареные овощи. Рецептом поделились на портале Shuba.
Ингредиенты:
- Рис длинный – 250 г
- Ветчина — 250 г
- Моцарелла — 250 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Оливковое масло — 60 мл
- Соль, перец, зелень — по вкусу
- Сливки — 500 мл
- Яйца куриные – 1 шт.
- Мука пшеничная — 20 г
- Пармезан — 80 г
Способ приготовления:
- Рис промойте и варите в подсоленной воде 20 минут. Затем дайте остыть.
- Очистите лук и морковь и мелко нашинкуйте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте овощи до мягкости в течение 7-8 минут.
- Ветчину и моцареллу нарежьте мелким кубиком. Зелень помойте и измельчите.
- В миске взбейте яйцо со сливками, добавьте лук с морковью, моцареллу, ветчину, рис и измельченную зелень. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.
- Форму для запекания смажьте маслом, переложите в нее рисовую массу и разровняйте поверхность. Посыпьте тертым пармезаном и запекайте 30 минут при температуре 180°C до золотистого цвета.
Уже перед подачей горячую запеканку посыпьте мелко порубленной зеленью так ароматы смешаются. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть компот из черешен на зиму.