Идеальный баланс: "золотая" пропорция теста для идеальных блинов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блинчики получаются тоненькими и нежными
Мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный рулет. Теперь делимся секретами самых тонких и нежных блинов.
Для достижения максимальной нежности необходимо учитывать количество и качество определенных составных частей теста. В первую очередь следует обратить внимание на такой компонент, как яйца. От них зависит все – вкусовые качества блюда будут сомнительными как при избытке, так и при недостатке этого ингредиента. Об этом рассказывает ProstoWay.
Сколько яиц добавлять в тесто
Начинающие кулинары часто считают, что яиц в блинах должно быть много. И это распространенное заблуждение — на самом деле избыток яиц лишь приведет к появлению "резиновых" блинов.
Такие блинчики все же можно готовить. Подобное мучное изделие идеально подойдет для приготовления блинчиков с разными начинками.
Однако как "самостоятельное" блюдо они получатся не очень вкусными. Поэтому 3-4 яйца на 0,5 литра молока – это слишком много.
Есть и обратная ошибка – когда на тесто кладут одно яйцо. Этого мало: тесто не свяжется и будет рваться.
Идеальное количество – два яйца на каждые 500 грамм молока. Именно такое соотношение обеспечивает приготовление максимально нежных блинов.
Другие детали
Следует помнить о количестве муки. Если для теста было использовано два яйца и пол-литра молока, то в яично-молочную смесь нужно добавить еще 300 г муки. Муку важно просеять. Лучше всего сделать это несколько раз.
Если требуется дополнительное великолепие, молоко в тесте можно заменить кефиром. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный черешневый компот на зиму.