Напиток хорошего настроения: как сварить самое вкусное какао

Больше всего его любят дети

Какао – известный и многими любимый напиток. Его пьют меньше, чем ароматный кофе, но в некоторых критериях какао выигрывает – в том числе тем, что его можно детям.

Какао просто приготовить, но важно знать несколько деталей, от которых зависит его вкус. В частности, это касается качества какао-порошка. Он не должен содержать в своем составе сахара или других добавок. Готовят какао на основе молока или воды – в зависимости от этого меняется и вкус, и калорийность напитка.

Ингредиенты:

Молоко – 1 л

Сахар – 3 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Наливаем молоко в кастрюльку и ставим на плиту. Огонь должен быть небольшим, а отходить от будущего какао нельзя. Какао-порошок просеиваем через сито. Добавляем сахар и перемешиваем. В смесь сахара из какао добавляем немного теплого молока, хорошо перемешиваем – не должно быть ни одного комочка. Затем вливаем эту смесь в молоко.

Доводим молоко до кипения, снимаем с плиты – и можно разливать по чашкам. Способ приготовления напитка на воде не сильно отличается. Конечно, это проще — меньшая вероятность, что напиток пригорит или выкипит. Также мы рассказывали, как готовить вкусный яблочный рулет.