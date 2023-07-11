Так завтракают в стране восходящего солнца: рецепт воздушных оладий по-японски
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В этом рецепте важно придерживаться пропорций
Хотите приготовить самые пышные оладьи в мире? Тогда попробуйте хотто кейки – японские оладьи, которые похожи ни на какие другие: пористые и воздушные как пух!
"Це Смак" рекомендует точно, до грамма придерживаться указанного количества ингредиентов. Если же вы будете выпекать их в круглых металлических сервировочных кольцах диаметром 7 см, то ваши оладьи получатся идеальной формы. Если таких колец нет, то их можно сделать своими руками из сложенного в несколько раз листа фольги. Поэтому берём отборные яйца, другие ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить хотто кейки
Ингредиенты на 2 порции:
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 35 г;
- молоко – 50 мл;
- пшеничная мука – 55 г;
- соль — 1 щепотка;
- разрыхлитель — 3 г;
- ванильный экстракт, апельсиновая цедра, подсолнечное масло – по 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Аккуратно отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером с щепоткой соли и 1 ч. л. сахара в тугую пену.
- К желткам добавьте оставшийся сахар, экстракт ванили, апельсиновую цедру и тщательно взбейте. Когда масса станет однородной, влейте молоко. В миску с желтковой смесью всыпьте муку вместе с разрыхлителем. Еще раз перемешайте.
- В желтковую массу порциями в три приема вмешайте белковую пену. В результате у вас должно получиться воздушное тесто, похожее на мусс.
- Дно толстостенной сковороды и бортики форм кисточкой смажьте подсолнечным маслом. Установите формы в сковороду. Прогрейте на маленьком огне. На две трети высоты бортов заполните формы тестом. Накройте крышкой сковороду, готовьте на минимальном огне 10 минут. Во время приготовления не открывайте крышку!
- Аккуратно подденьте лопаткой формы и переверните на другую сторону. Снова накройте крышкой и готовьте еще 5 минут.
- Снимите формы со сковороды, оставьте на 10 минут, затем аккуратно извлеките оладьи из форм.
Подавайте хотто кейки с любимым ароматным кофе. Приятного аппетита.