Так завтракают в стране восходящего солнца: рецепт воздушных оладий по-японски

В этом рецепте важно придерживаться пропорций

Хотите приготовить самые пышные оладьи в мире? Тогда попробуйте хотто кейки – японские оладьи, которые похожи ни на какие другие: пористые и воздушные как пух!

"Це Смак" рекомендует точно, до грамма придерживаться указанного количества ингредиентов. Если же вы будете выпекать их в круглых металлических сервировочных кольцах диаметром 7 см, то ваши оладьи получатся идеальной формы. Если таких колец нет, то их можно сделать своими руками из сложенного в несколько раз листа фольги. Поэтому берём отборные яйца, другие ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить хотто кейки

Ингредиенты на 2 порции:

яйцо – 2 шт.;

сахар – 35 г;

молоко – 50 мл;

пшеничная мука – 55 г;

соль — 1 щепотка;

разрыхлитель — 3 г;

ванильный экстракт, апельсиновая цедра, подсолнечное масло – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

Аккуратно отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером с щепоткой соли и 1 ч. л. сахара в тугую пену. К желткам добавьте оставшийся сахар, экстракт ванили, апельсиновую цедру и тщательно взбейте. Когда масса станет однородной, влейте молоко. В миску с желтковой смесью всыпьте муку вместе с разрыхлителем. Еще раз перемешайте. В желтковую массу порциями в три приема вмешайте белковую пену. В результате у вас должно получиться воздушное тесто, похожее на мусс. Дно толстостенной сковороды и бортики форм кисточкой смажьте подсолнечным маслом. Установите формы в сковороду. Прогрейте на маленьком огне. На две трети высоты бортов заполните формы тестом. Накройте крышкой сковороду, готовьте на минимальном огне 10 минут. Во время приготовления не открывайте крышку! Аккуратно подденьте лопаткой формы и переверните на другую сторону. Снова накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Снимите формы со сковороды, оставьте на 10 минут, затем аккуратно извлеките оладьи из форм.

Подавайте хотто кейки с любимым ароматным кофе. Приятного аппетита.