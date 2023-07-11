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Несколько минут – и лучший завтрак готов: рецепт невероятных ленивых ватрушек на сковороде

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такие ватрушки будут есть даже привередливые дети
Такие ватрушки будут есть даже привередливые дети. Фото Наш город

Уникальный рецепт без теста

На завтрак можно есть сладкое – если блюдо сытное и сбалансированное. Если вы уже готовили древнее украинское блюдо — сластены, то обратите внимание на этот рецепт ленивых ватрушек.

На них понадобится всего несколько минут вашего времени, ведь не понадобится даже тесто. Весь секрет – в использовании хлеба вместо теста. Это классический рецепт, но по желанию в начинку можно добавлять разные фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

  • 1 батон
  • 800 г творога
  • 2 куриных яйца
  • 1 ст. л. с горкой сметаны
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. манки
  • 1 стакан молока

Способ приготовления:

  1. Творог соединяем с тремя столовыми ложками сахара. Если творог с крупинками, то протираем через сито или перебиваем блендером. Тщательно перемешиваем.
  2. Начинка готова. В качестве основы берем батон. Нарезаем ломтиками около 1,5 сантиметра толщиной.
  3. В молоко добавляем оставшийся сахар. Подогреваем в микроволновке или на плите. Ломтики батона быстро погружаем в молоко и перекладываем на противень.
  4. Прижимаем пальцами влажную хлебную серединку. Должно образоваться углубление для начинки как основа с бортиками.
  5. В углубление выкладываем творожную начинку. Начинку и бортики у батона смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах около 15 минут.

Сигнал готовности – румяная корочка батона. Она остается хрустящей и вкусно контрастирует с нежной начинкой. Также мы рассказывали, как приготовить сладкие бутерброды на завтрак.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Ватрушки #Сниданок