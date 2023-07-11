Несколько минут – и лучший завтрак готов: рецепт невероятных ленивых ватрушек на сковороде
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Уникальный рецепт без теста
На завтрак можно есть сладкое – если блюдо сытное и сбалансированное. Если вы уже готовили древнее украинское блюдо — сластены, то обратите внимание на этот рецепт ленивых ватрушек.
На них понадобится всего несколько минут вашего времени, ведь не понадобится даже тесто. Весь секрет – в использовании хлеба вместо теста. Это классический рецепт, но по желанию в начинку можно добавлять разные фрукты и ягоды.
Ингредиенты:
- 1 батон
- 800 г творога
- 2 куриных яйца
- 1 ст. л. с горкой сметаны
- 4 ст. л. сахара
- 1 ст. л. манки
- 1 стакан молока
Способ приготовления:
- Творог соединяем с тремя столовыми ложками сахара. Если творог с крупинками, то протираем через сито или перебиваем блендером. Тщательно перемешиваем.
- Начинка готова. В качестве основы берем батон. Нарезаем ломтиками около 1,5 сантиметра толщиной.
- В молоко добавляем оставшийся сахар. Подогреваем в микроволновке или на плите. Ломтики батона быстро погружаем в молоко и перекладываем на противень.
- Прижимаем пальцами влажную хлебную серединку. Должно образоваться углубление для начинки как основа с бортиками.
- В углубление выкладываем творожную начинку. Начинку и бортики у батона смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах около 15 минут.
Сигнал готовности – румяная корочка батона. Она остается хрустящей и вкусно контрастирует с нежной начинкой. Также мы рассказывали, как приготовить сладкие бутерброды на завтрак.