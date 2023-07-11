Несколько минут – и лучший завтрак готов: рецепт невероятных ленивых ватрушек на сковороде

Уникальный рецепт без теста

На завтрак можно есть сладкое – если блюдо сытное и сбалансированное. Если вы уже готовили древнее украинское блюдо — сластены, то обратите внимание на этот рецепт ленивых ватрушек.

На них понадобится всего несколько минут вашего времени, ведь не понадобится даже тесто. Весь секрет – в использовании хлеба вместо теста. Это классический рецепт, но по желанию в начинку можно добавлять разные фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

1 батон

800 г творога

2 куриных яйца

1 ст. л. с горкой сметаны

4 ст. л. сахара

1 ст. л. манки

1 стакан молока

Способ приготовления:

Творог соединяем с тремя столовыми ложками сахара. Если творог с крупинками, то протираем через сито или перебиваем блендером. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. В качестве основы берем батон. Нарезаем ломтиками около 1,5 сантиметра толщиной. В молоко добавляем оставшийся сахар. Подогреваем в микроволновке или на плите. Ломтики батона быстро погружаем в молоко и перекладываем на противень. Прижимаем пальцами влажную хлебную серединку. Должно образоваться углубление для начинки как основа с бортиками. В углубление выкладываем творожную начинку. Начинку и бортики у батона смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах около 15 минут.

Сигнал готовности – румяная корочка батона. Она остается хрустящей и вкусно контрастирует с нежной начинкой. Также мы рассказывали, как приготовить сладкие бутерброды на завтрак.